Porque é que o spread aumentou?

Em primeiro lugar, deve tentar perceber porque é que o banco aumentou o valor do seu spread. Para isso, tem de compreender o que representa esta taxa.

O spread representa a margem de lucro do banco e o nível de risco que este tem ao avançar com a operação do crédito habitação. Por isto, quanto maior for a sua taxa de esforço, maior vai ser o risco que o banco corre ao emprestar-lhe dinheiro. Logo, se a taxa de esforço for alta, o spread também será.

Neste sentido, se devido ao fim das moratórias ou a outro motivo, a sua taxa de esforço é mais elevada agora do que quando fez o contrato de crédito, e for pedir a revisão das condições do seu crédito agora, o banco pode aumentar o spread.

Isto porque, neste momento, o risco que a instituição bancária tem ao emprestar-lhe dinheiro é mais elevado do que na altura, em que tinha uma taxa de esforço menor.

O banco pode aumentar o spread sempre que quiser?

Não. As instituições financeiras só podem alterar o spread se o cliente não cumprir com as condições que tiverem sido contratadas inicialmente.

Por exemplo, para lhe dar um spread de 1% o banco exige que domicilie o seu ordenado naquela conta, que tenha cartão de débito e de crédito, que subscreva o seguro de vida e multirriscos através do banco e que tenha o pagamento de alguns serviços através de domiciliação na conta. Caso deixe de receber o ordenado através daquela conta, o banco pode alterar as condições.

Esta é uma das situações em que o banco pode aumentar o spread do crédito habitação. Mas é sempre preciso que algumas das condições contratualizadas não esteja a ser cumprido. Caso contrário, a alteração de condições obriga a um consentimento do cliente.

Reveja outros produtos do crédito

Quando quiser rever as condições do seu contrato, uma das opções é rever encargos com o crédito habitação através de outros produtos. À parte do spread, aquando do pedido desta revisão pode também solicitar que o banco reveja outros produtos que estejam contratados, como o caso dos seguros, algo que vai influenciar a TAEG.

O que significa a TAEG? A Taxa Anual Efetiva Global junta em si todos os produtos que o banco impõe para conceder o crédito. Por isso, é importante que esteja atento a este valor, bem como ao MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) que descreve o valor total que vai pagar pelo seu crédito até ao final do contrato, incluindo o montante de juros.

E não se esqueça que o seu seguro de vida e seguro multirriscos também são produtos associados ao seu crédito habitação (se tiverem sido exigidos pela instituição bancária), e podem ser revistos. Nestes dois produtos pode até conseguir prestações mais baixas, mesmo que taxa de esforço esteja mais elevada; mas deve saber que, ao fazer isso, o banco pode paralelamente aumentar o spread. Desta forma, deve fazer bem as contas e ver em qual das soluções é menos dispendiosa.

Tome uma decisão

Após acordar as várias condições do seu crédito habitação com o banco na revisão, deve tomar uma decisão sobre se está ou não satisfeito com a proposta final que lhe apresentarem.

Saiba que, se não estiver satisfeito, não tiver conseguido a poupança que queria, ou a prestação mensal do crédito ter aumentado, pode não aceitar as condições do seu banco. Isto porque tem outra solução, como fazer uma transferência do seu crédito para outra instituição bancária.