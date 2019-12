A passagem de ano é uma das festas mais aguardadas uma vez que marca o início de um novo ciclo. Por vezes, os gastos efetuados nesta altura excedem o orçamento estipulado, numa noite que pode ser muito bem passada e sem desequilíbrio orçamental.

Se pretende poupar nesta época festiva, saiba que, com alguma imaginação e criatividade, tudo é possível. Descubra neste artigo algumas dicas low cost para festejar em grande sem prejudicar as suas finanças pessoais.

1. Opte por um Ano Novo caseiro

Caso não pretenda gastar muito dinheiro ou não tenha possibilidade de ir para fora na passagem de ano, porque não celebrar em casa na companhia de amigos e familiares?

O jantar pode ser especial e, antes das 12 badaladas, pode assistir a programas e filmes que passem na televisão nessa noite. Pode inclusive organizar um jogo de tabuleiro para passar o tempo e depois realizar a contagem decrescente.

Peça a cada um dos seus amigos para trazer um prato para adicionar à ementa planeada para essa noite. A partilha de momentos ajuda a que todos poupem na hora da festa.

2. Renove o guarda roupa do ano anterior

Se pretender sair e festejar a passagem de ano num hotel ou em outro local, evite gastar dinheiro em roupa. Caso não queira usar alguns dos seus habituais conjuntos, puxe pela imaginação e crie uma nova combinação com as peças que já tem no armário.

Se ainda assim achar que uma peça de roupa nova até que vinha mesmo a calhar, então aproveite para fazer essa compra na época de saldos que começa após o Natal.