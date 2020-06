Chegamos à altura em que nos sentimos prontos para dar um passo importante na nossa vida, mas percebemos que não temos condições financeiras para o fazer.

Não entre em pânico, pense em soluções. E a solução imediata é poupar. A questão é, como começar a poupar? A poupança requer análise e planeamento.

Com base no Guia Prático da Educação Financeira e no conhecimento que adquiriu nos últimos quatro anos como cofundadora e cogerente de uma agência imobiliária, Adelaide Miranda apresenta três dicas fundamentais sobre como poupar para comprar casa.

Dicas intemporais, válidas para hoje e para qualquer outra altura.

Dica Número 1 – Definir um Budget

As poupanças devem ter sempre um objetivo em mente. A melhor forma de assumirmos um compromisso sério com a implementação de uma poupança regular é definirmos o objetivo da mesma, assim como o valor que queremos atingir.

No caso da compra de uma casa, devemos definir o preço máximo do imóvel que podemos adquirir. Atenção, eu disse podemos, não disse que queremos adquirir. É importante, essencial e obrigatório definir um valor que estejamos confortáveis em pagar.

Como definir esse valor? A melhor forma é calculando o valor mensal que podemos pagar. A mensalidade da casa não deve ser superior a 1/3 do nosso rendimento mensal. Assim sendo, há que estipular este valor.

A melhor forma de fazermos este cálculo é pedindo uma simulação bancária nesses moldes. A maioria de nós escolhe a casa e depois vai ao banco pedir um crédito. O que devemos fazer é precisamente o oposto, perceber primeiro qual o crédito que podemos obter, com as melhores condições financeiras e cuja mensalidade não passe de 1/3 do nosso rendimento mensal.

Dica Número 2 – Traçar um Plano de Poupança

Não podemos falar em poupança sem falar em plano de poupança. Contudo, para traçarmos um plano de poupança devemos analisar o nosso orçamento familiar. Quais são os nossos rendimentos totais? Quais são os nossos gastos reais? De que forma podemos reduzir os nossos gastos reais para aumentar o valor que vai para a poupança? De acordo com a simulação que obtivemos no banco, qual o valor de depósito inicial que devemos obter para conseguirmos o crédito?

É importante, essencial e obrigatório preparar uma planilha financeira que seja o espelho da nossa situação atual e que inclua as alterações necessárias para conseguirmos definir qual o plano de poupança mensal e quanto tempo vamos necessitar para atingir o nosso objetivo.

Dica Número 3 – Colocar o Plano em Ação

Planeámos e agora temos de colocar o plano em ação. A parte mais complicada no estabelecimento de um plano de poupança é cumprir com o plano. Poupar religiosamente, anotar todas as despesas e eliminar certas regalias da nossa vida são hábitos que devemos criar. É importante, essencial e obrigatório criar uma rotina para análise diária ou semanal da nossa planilha financeira.

O primeiro passo será a abertura de uma conta poupança da qual não temos acesso, sem ser online. O segundo passo será estabelecer uma ordem de transferência permanente mensal com o valor que definimos no orçamento.

O terceiro passo será o controlo das despesas: podemos começar por colocar numa pasta transparente todos os recibos das compras que fazemos durante o dia e apontar na planilha de orçamento todos os valores incluídos nos recibos; devemos também questionar-nos sempre, antes de efetuarmos qualquer compra, se a mesma está incluída no orçamento ou se é essencial.

Estão dadas as dicas básicas do que devemos fazer para poupar para comprar uma casa. Análise, planeamento e disciplina são as palavras de ordem.

Poupança requer regras e as regras são feitas para serem cumpridas. Pequenos sacrifícios levam a grandes ganhos. Não há nada como estar na segurança do nosso lar, onde podemos pintar as paredes como quisermos.

Nunca devemos esquecer o nosso objetivo e que, em tudo o que fazemos, a verdadeira intenção será sempre a nossa felicidade.

