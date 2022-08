Diz-nos a voz popular com o seu quê de verdade: “quem casa quer casa”. Um querer casa que também se traduz em encontrarmos o espaço de afirmação e de expressão da nossa personalidade. Decoramo-la a gosto, povoamo-la de memórias, ali celebramos, convivemos, constituímos família e, cada vez mais, também ali desenvolvemos projetos profissionais.

Queremos casa, mas também procuramos condições confortáveis para a adquirir, mesmo quando a finalidade é a de arrendar o imóvel a terceiros. O nosso orçamento mensal não tem o dom da infinidade. O espaço de conforto que tanto ambicionamos passa por encontrarmos um crédito habitação que se acomode à nossa disponibilidade financeira, ao mesmo tempo que nos deixa a margem necessária para concretizarmos todas as outras dimensões da nossa vida. Na prática, o de podermos contar com um crédito habitação com soluções que se ajustem ao nosso momento presente, mas também às expectativas futuras.

Para responder a estas expectativas, o Banco CTT oferece diferentes soluções de crédito habitação, ajustadas aos objetivos de cada um de nós, seja para aquisição de habitação própria e permanente, habitação secundária, arrendamento, crédito hipotecário para obras e crédito hipotecário para construção e mesmo para crédito complementar isolado.

Um caminho que se abre nas nossas vidas com um bónus. Para todas as modalidades de financiamento (seja taxa fixa, variável ou mista) o Crédito Habitação Sustentável do Banco CTT apresenta condições especiais, com um desconto de 0,1% do spread, como incentivo à compra de casa energeticamente eficiente (A+, A e B, B-). Uma aposta na sustentabilidade que se revela vantajosa, visto traduzir-se numa proposta de spread desde 0,85%, como já aqui explicado.

Na prática, adquirir uma casa com uma boa classificação energética, dá-nos, à partida, a garantia de um imóvel com condições vantajosas no que respeita ao pagamento de impostos (ex. IMI) e com redução nos consumos de energia, o mesmo é dizer nas faturas mensais.

Vejamos agora, caso a caso, as vantagens de contratar uma entre as três opções de financiamento para o crédito habitação do Banco CTT:

Taxa Fixa 30 anos

Imaginemos que é uma pessoa que valoriza a previsibilidade e a constância na sua vida, a taxa fixa 30 anos pode apresentar-se como uma solução de crédito habitação. Saberá que o valor mensal a pagar será o mesmo independentemente das oscilações do mercado. Ou seja, estamos perante um crédito habitação que permite fixar a taxa durante a totalidade da vigência do contrato, garantindo que a prestação mensal a pagar ao banco não depende da flutuação das taxas Euribor ao longo do tempo.

Relativamente à TAN (Taxa Anual Nominal), encontra no Banco CTT a possibilidade de beneficiar de um valor contratado com desconto ao subscrever, cumulativamente ao crédito habitação, o seguro vida habitação, o seguro multirriscos habitação e a domiciliação de ordenado numa conta à ordem Banco CTT (comissão de manutenção anual de 20,00 €, acrescido de Imposto do Selo).

Taxa Mista a 10 ou 20 anos

Nesta modalidade, saberá que a taxa a fixar para o seu crédito habitação manterá a prestação mensal estável nos primeiros 10 a 20 anos a partir da data de aquisição do imóvel. A taxa mista protege-nos das flutuações da Euribor durante o período apontado, o mesmo é dizer que saberá com o que pode contar durante 10 ou 20 anos e reduz o período de exposição da sua prestação às oscilações do mercado. No restante período, a mensalidade estará indexada à Euribor a 12 meses.

Taxa Variável

No caso da taxa variável, a prestação a pagar por um crédito habitação com recurso está indexada à Euribor a 12 meses. A grande vantagem deste tipo de taxa é a possibilidade de beneficiar de uma prestação mais baixa nos momentos em que a taxa indexante está mais baixa. O facto, traduz-se numa poupança significa das famílias.

Um simulador sempre à mão

Para tornar claro o processo e evitar que fique enredado em cálculos e tabelas, o Banco CTT disponibiliza um simulador online para, face a diferentes variáveis, poder avaliar o encargo mensal com a compra do imóvel. Não menos importante, o facto deste mesmo simulador lhe permitir consultar o valor do crédito na compra de casas verdes (A+, A e B, B-). Um facilitador digital que é extensível ao pedido de crédito online, poupando tempo em deslocações à loja.