Conheça abaixo as grandes universidades e estabelecimentos de ensino superior dessa região e compare-as com as melhores universidades portuguesas.

Região sul: Alentejo e Algarve

Universidade do Algarve (UAlg)

Fundada em 1979, a Universidade do Algarve é uma faculdade pública que se divide em dois campus. Devido ao crescimento do número de estudantes que frequentam este estabelecimento de ensino, um localiza-se em Faro (o original) e outro em Portimão (este edifício serve unicamente o curso de Turismo).

No total, o número de estudantes é cerca de 8000. Os cursos são bastante diversificados e abrangem todo o tipo de áreas— desde ciências humanas, comunicação ou medicina. Exemplos de alguns dos 40 cursos oferecidos pela Universidade do Algarve são os de Enfermagem, Economia, Desporto, Artes Visuais ou Ciências da Comunicação.

Atualmente a universidade é o resultado da união das duas instituições algarvias que existiam antigamente: a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Faro (o Instituto Politécnico de Faro acabou por ser extinto).

A UAlg é assim uma instituição diferente das outras pelo facto de coexistirem duas unidades orgânicas do ensino superior: o universitário e o politécnico.

Propinas: 871,52€ (valor anual). Estas podem ser liquidadas em oito prestações mensais, sendo a primeira de 186,52 € no ato da matrícula ou inscrição e as seguintes três de 115 € nos meses de outubro a dezembro. As últimas prestações dos meses de fevereiro, março, abril e maio são de um valor de 85 €.

O valor da propina é igual independentemente do curso escolhido.

Universidade de Évora (UÉ)

A Universidade de Évora foi a segunda universidade a ser fundada em Portugal, pois após a fundação da Universidade de Coimbra existiu a necessidade de construir um estabelecimento universitário que servisse o sul do país. A sua inauguração decorreu no dia 1 de novembro de 1559 e atualmente ainda neste dia se comemora o aniversário da faculdade com uma cerimónia de abertura solene do ano académico.

A UÉ apresenta também um vasto leque de cursos. Desde as Artes até à área de Ciências e Tecnologias, alguns dos que se podem destacar são a Arquitetura, Design, Ciências da Educação, Economia, Psicologia, Ciências do Desporto e Enfermagem.