Vender para comprar

O principal entrave será a separação dos dois passos. Ou seja, enquanto se procura pela nova casa, é necessário que também se procure pelo comprador. Deste modo, o primeiro conselho é não realizar a compra do novo imóvel até que o Contrato de Promessa Compra e Venda do atual esteja assinado. Caso a ordem seja a inversa, poderá resultar no pagamento de duas prestações até que apareça um comprador.

Tendo em conta que esta primeira fase poderá ser demorada e levar a decisões impulsivas, é pertinente a elaboração de uma lista com todas as etapas e documentação, de forma a facilitar a organização e o foco ao longo de todo o processo. Esta deverá abranger os seguintes pontos:

- A mudança

- Os impostos e documentação necessária à venda de uma casa

- Os impostos e documentação necessária à compra de uma casa

- Despesas da hipoteca

- Possível compra de novo mobiliário

- Possíveis gastos em obras/reparações

créditos: Housefy

Tempo

Dado que o tempo irá ditar todo o processo, também é importante salvaguardar o mesmo, principalmente se a venda ocorrer antes da compra. Neste sentido, é recomendável fazer um acordo de 6 meses com o comprador entre a venda e a entrega definitiva da chave.

A hipoteca

O cenário ideal e mais fácil será para quem já tiver a atual casa paga, visto que apenas terá de realizar uma nova hipoteca para a mais recente. Porém, uma vez que por norma os empréstimos são de 30/40 anos, a situação normal será que ainda existam prestações por liquidar, neste caso existem três opções a ter em conta:

- Cancelamento da hipoteca atual: Implica pagar a totalidade do remanescente do empréstimo e a respetiva comissão de cancelamento.

- Sub-rogação da hipoteca: a dívida passa para o novo proprietário, que substituir o credor na titularidade.

- "Hipoteca Ponte": junção da hipoteca da casa por vender e da nova, até que a primeira seja vendida. Esta opção ainda não é prática comum em Portugal, mas já se encontra disponível em bancos estrangeiros que operam no país. A mesma foi pensada precisamente para os casos de quem quer vender e comprar ao mesmo tempo.

Permuta

São casos raros, mas ainda assim existentes. A questão da necessidade simultaneidade neste cenário é um dado implícito, uma vez que ambos os intervenientes assumem a posição de vendedor e comprador ao mesmo tempo.

A permuta permite igualmente uma poupança no crédito e consequente hipoteca. Ao fazer troca por troca, o valor do imóvel é abatido no outro e vice-versa, reduzindo significativamente a taxa de esforço. Contudo, nestas situações, existirá uma forte probabilidade do banco procurar aumentar o spread ou obrigar a liquidação do empréstimo anterior e contratação de um novo.

Além do preço ser substancialmente mais baixo ou mesmo nulo, também o IMT (Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) deixa de ser uma dor de cabeça. Caso exista uma diferença no preço dos imóveis, este imposto só irá incidir na diferença declarada de valores. Se, por outro lado o valor for igual, os proprietários ficam livres deste encargo.