Eis os cinco erros mais comuns na contratação do primeiro crédito habitação e como podem ser facilmente evitados.

1. Não considerar propostas de diferentes bancos

Ao contratar um crédito, é fundamental que o cliente avalie e analise propostas de diferentes bancos antes de avançar com a sua formalização. Comparar as condições oferecidas permitirá escolher a opção que melhor se ajusta às necessidades.

2. Desvalorizar o impacto das taxas de juro

As taxas de juro podem ter um grande impacto no montante total a pagar. É fundamental compreender como funcionam e como podem variar ao longo do tempo. Antes de contratar um crédito, o consumidor deverá calcular a prestação tendo em conta as várias opções de taxas, nomeadamente a variável a 3, 6 ou 12 meses, a taxa fixa, ou a taxa mista, percebendo qual é a opção mais vantajosa.

3. Não calcular outros custos do crédito

Além da taxa de juro, a contratação de um crédito habitação implica custos adicionais que influenciam o valor final a pagar pelo empréstimo. Estes encargos englobam os seguros (vida e multirriscos/ habitação), impostos (imposto de selo) e comissões (análise do processo, dossier ou abertura de crédito). Estes valores devem ser considerados no cálculo do custo total do empréstimo. Felizmente, existem medidas agregadoras que facilitam o cálculo do custo global, nomeadamente a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG) e o Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC).4

4. Não ter um plano financeiro sólido

A falta de um planeamento financeiro adequado pode resultar em surpresas desagradáveis. É por isso crucial ter um plano financeiro robusto que tenha em conta a capacidade de pagamento do empréstimo a longo prazo. Este deverá incluir uma reserva de emergência para fazer face a imprevistos, bem como a possíveis mudanças das circunstâncias financeiras.

5. Não procurar orientação especializada

Procurar ajuda especializada junto de um Intermediário de Crédito ajudará não só a ter uma proposta mais competitiva, como também poupará tempo. O Intermediário de Crédito tem a capacidade de explorar soluções em todos os bancos, gerir as várias propostas e ainda negociar as melhores condições para cada caso. O que a maioria dos clientes não sabe é que este serviço é gratuito.

De acordo com a Simplefy, marca especializada em intermediação de crédito e orientação financeira, “evitar estes erros pode facilitar significativamente o processo de contratação do primeiro crédito habitação, e com a devida preparação e orientação é possível encontrar a solução mais adequada à carteira de cada um”.