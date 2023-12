O ComparaJá, plataforma de finanças pessoais, partilha quatro práticas essenciais para dar as boas vindas a 2024 num misto de diversão e poupança. Celebrar a passagem de ano de forma económica não significa abrir mão da diversão, nem da qualidade. Significa sim estabelecer estratégias eficazes para gerir os gastos de final de ano, terminando 2023 sem comprometer a saúde financeira e, ao mesmo tempo, criando bases sólidas para começar 2024 financeiramente mais estável.

1- Avaliação financeira

Antes de iniciar a mudança de ano, é fundamental realizar uma avaliação abrangente das finanças de 2023. Analisar os gastos, receitas, dívidas e investimentos, identificar áreas onde é possível reduzir despesas desnecessárias e estabelecer metas realistas de poupança.

2- Evitar compras supérfluas

Durante as celebrações de réveillon há uma grande tendência para adquirir roupa de festa que, por norma, só é utilizada uma vez. Esta decisão deve ser repensada, uma vez que não se trata de uma verdadeira necessidade. Considerar reutilizar peças que estão no armário e customizá-las é uma opção a ter em conta, assim como comprar em segunda mão. A carteira agradece e o ambiente também.

3- Considerar opções de entretenimento mais económicas ou gratuitas

Para uma noite de réveillon divertida não é necessário gastar muito dinheiro. As agendas culturais apresentam várias sugestões de espetáculos e atividades gratuitas, que são boas opções para evitar entrar em grandes despesas. Exemplo disso mesmo é o espetáculo gratuito da banda portuguesa Xutos e Pontapés, no Casino Lisboa, assim como o já tradicional espetáculo de fogo de artifício na Torre Vasco da Gama. Também no Terreiro do Paço, em Lisboa, está prevista a atuação dos Quatro e Meia e do DJ Nuno Luz. Outras cidades do país oferecem animação de passagem de ano, como Almada, que recebe um concerto de Fernando Daniel e do rapper ProfJam. Em Quarteira atuarão os D.A.M.A e, em Vila Real, Quim Barreiros. Na Guarda sobe ao palco Bárbara Bandeira e Castelo Branco entra em 2024 com Nininho Vaz Maia.

4- Poupança inteligente para uma festa de ano novo caseira

Caso a opção recaia sobre uma festa caseira, aproveitar as sobras do Natal através de uma ementa criativa, com saladas coloridas com vegetais e frutas que sobraram, ou sobremesas inovadoras com sobras de bolo, frutas e chantilly, é uma boa forma para evitar o desperdício alimentar e poupar dinheiro. Por exemplo. Para o entretenimento, poderão ser planeadas atividades para animar os convidados, como jogos de cartas ou de tabuleiro, karaoke e até mesmo competições amigáveis, como o conhecido quizz Trivial Pursuit. Não esquecer ainda que, após o Natal, os supermercados oferecem diversas promoções, logo é importante consultar os folhetos para encontrar ofertas especiais em alimentos e bebidas essenciais para a festa. Os custos poderão ser divididos por todos.