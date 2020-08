Setembro é um mês marcado pelo início do ano letivo e, por isso, é um mês em que há um maior esforço financeiro por parte de muitas famílias portuguesas. Isto porque, a juntar ao regresso às aulas, acrescem ainda todos os custos fixos já existentes, por isso torna-se importante antecipar os gastos, saber com o que pode contar e onde deve cortar.

Foi a pensar nisso que partilhamos dicas de poupança com nota máxima, para passar esta época do ano com distinção, sem comprometer as necessidades do seu filho e os compromissos financeiros já existentes.

Fazer um planeamento financeiro é fundamental

Planear é o ponto de partida para encontrar formas de fazer face às despesas de qualquer natureza, sejam elas escolares ou não. Por isso, aqui não poderia ser diferente. Embora seja importante fazê-lo mensalmente, agora, após o período de férias e com o regresso às aulas à porta, a sua importância é redobrada.

Este é o momento de verificar quais foram os seus gastos feitos durante estas férias, e até mesmo durante o ano, e programar antecipadamente o orçamento que pretende e pode adjudicar para este ano letivo.

Só depois deve prosseguir para o planeamento dos gastos extra que prevê ter no regresso às aulas: material escolar, as roupas que já não servem e precisam de ser substituídas, o regresso das mensalidades de atividades extracurriculares, e por aí adiante.

Encontrar soluções para equilibrar as suas contas

Feitas as contas, o resultado do seu planeamento não é animador? Não se deixe abalar. Este pode ser apenas o ponto de partida para procurar formas de ultrapassar o desafio. E como? Eis algumas estratégias que podem trazer algum alívio ao orçamento familiar neste momento mais desafiante:

Traçar um plano de contenção de despesas e colocar o agregado familiar doméstico ao corrente do objetivo;

e colocar o agregado familiar doméstico ao corrente do objetivo; Rever os encargos fixos: procurar fornecedores de serviços fixos (água, eletricidade, gás, internet) que apresentem propostas mais competitivas, renegociar o crédito habitação, atrasar o regresso ao ginásio, por exemplo;

procurar fornecedores de serviços fixos (água, eletricidade, gás, internet) que apresentem propostas mais competitivas, renegociar o crédito habitação, atrasar o regresso ao ginásio, por exemplo; Considerar o crédito consolidado : agregar todos os créditos que tenha (habitação, automóvel, pessoal e cartão de crédito) num só crédito, com uma prestação única e mais baixa, o que permite reduzir os encargos.

agregar todos os créditos que tenha (habitação, automóvel, pessoal e cartão de crédito) num só crédito, com uma prestação única e mais baixa, o que permite reduzir os encargos. Analisar as condições do seu crédito habitação e perceber se não há ofertas no mercado mais vantajosas. Poderá transferir o seu crédito para outra instituição financeira e conseguir poupar milhares de euros.