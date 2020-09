São estes “detalhes” que vão reduzir a sua prestação. Contudo, para isso, pode ser necessário aumentar o prazo do contrato. Ao aumentar o prazo vai acabar por pagar mais juros, logo, no final do contrato, poderá acabar por pagar mais pelo crédito habitação.

Ainda assim, esta é uma solução procurada por muitas famílias, uma vez que vai permitir uma folga orçamental imediata que poderá ser canalizada para pagar outras despesas ou reforçar a poupança monetária.

2. Redução do prazo

Se está confortável com o encargo que tem mensalmente com o seu crédito, poderá então optar por transferir o seu empréstimo para uma instituição que lhe dê condições mais atrativas e reduzir o prazo do financiamento. O que está a fazer é a manter os seus encargos atuais e a reduzir (e muito) o custo total do seu crédito.

Há situações em que a redução do prazo permite a redução de encargos no valor de milhares de euros. Claro, tudo dependerá do montante do empréstimo, bem como do número de meses “eliminados”.

Qual a melhor opção: reduzir a prestação ou o prazo?

Isso depende sempre de caso para caso, ou melhor, de carteira para carteira. O ideal é conseguir o crédito mais barato e reduzir o prazo. No entanto, a melhor opção passa por aquela que não compromete as suas finanças e que consegue uma folga orçamental, o que é possível através da redução da prestação.

Na verdade, tanto a diminuição do prazo como da prestação através da transferência de crédito, pode ser uma ótima solução para poupar dinheiro com o seu contrato. Uma vez que vai ter acesso a taxas de juro mais baixas, diminuir as prestações mensais e reduzir ou aumentar o tempo do empréstimo.

Em suma, a solução passa por se fazer contas e avaliar o que é mais benéfico para cada caso. E ter sempre presente que ao longo do contrato é possível ir procurando por melhores condições.