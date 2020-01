"Rir é o melhor remédio", diz uma famosa expressão popular usada em Portugal há séculos. De facto, o riso aumenta a autoestima, afugenta a depressão, alivia as insónias e ajuda a combater as doenças psicossomáticas, como confirmam vários estudos internacionais levados a cabo nas últimas décadas. Como diz o ditado popular, rir é por isso o melhor remédio. E também um dos mais acessíveis e económicos. Tome nota destas oito estratégias para encarar a vida com humor:

1. Não leve tudo tão a sério

Não se trata de se acomodar nem de ser passiva, apenas de se rir um pouco da tragicomédia que é a vida. O nervosismo e a ansiedade não a levam a lado nenhum.

2. Veja as coisas de outra perspetiva

A adversidade pode ser analisada de vários pontos de vista. Tente descobrir o lado positivo dos acontecimentos, e vai ver que não tardará em esboçar um sorriso.

3. Ponha fim às inibições

Elimine as máscaras que a impedem de ser natural e de fazer o que lhe apetece. Baixe a guarda para se mostrar tal como é e, com uma gargalhada, ponha fim às barreiras sociais.

4. Ria-se das suas limitações