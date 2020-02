8º

Vê repetidamente as fotos embaraçosas dessa altura.

9º

Costuma elaborar uma lista de todas as fantasias que vão utilizar...

10º

...assim como os acessórios que podem usar.

11º

Costuma fazer uma dieta especial para o Carnaval.

12º

Já tem uma playlist completa com todas as músicas do Carnaval deste ano.

13º

Não consegue falar de outra coisa sem ser de Carnaval.

14º

Não quer pensar em começar uma relação nesta altura e prefere ficar solteiro.

15º

E por fim, é verdade que já está a sofrer por antecedência e a pensar que na próxima quarta feira de cinzas, já está tudo terminado.