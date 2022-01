Com o início de um novo ano, é mais uma vez tempo de considerarmos as mudanças de estilo de vida que podemos fazer e que farão a diferença nas nossas vidas.

Megwyn White, Diretora de Educação na Satisfyer e Sexóloga Clínica Certificada analisa as cinco tendências para o ano de 2022, com o envolvimento dos sentidos como ponto-chave.

Para além da dieta e do exercício, mudar a forma como vemos o bem-estar sexual, dedicar tempo a considerar como se pode melhorar a ligação com o corpo e reservar momentos para o seu próprio prazer são igualmente importantes.

Sexo Sensorial - aumentar o prazer através de experiências sensoriais

Num mundo pós-covid, fomentar a ligação tanto com os outros como connosco próprios provou ser uma das maiores tendências quando se trata de bem-estar sexual no último ano.

Com a masturbação consciente e as tendências gritantes do sexo tântrico em 2020 e 2021, a Satisfyer prevê que a próxima grande tendência de bem-estar será o Sexo Sensorial. O Sexo Sensorial é o ato de envolver o máximo de sentidos possíveis para ajudar a aumentar o prazer sexual e a aprofundar a intimidade com um parceiro.

Da visão, à audição e ao tato, ao focar-se nas sensações agradáveis em todo o corpo pode ser mais fácil de libertar todas as tensões. O sexo sensorial promete uma perspetiva mais ampla de prazer ao envolver a capacidade sensorial de todo o corpo para sentir, interpretar e permitir que o prazer seja processado a um nível mais profundo.

Uma forma de explorar o sexo sensorial é através da música que desperta as mesmas partes do cérebro que a comida, as drogas e o prazer sexual. Isto significa que quando associa a sua lista favorita ao sexo, ajuda a sua mente e corpo a abraçar o prazer.

Além disso, não é só o ouvido que ouve. O resto do corpo também tem a capacidade de detetar sons através da "sensação" dos mesmos, razão pela qual nos espaços sonoros imersivos, como os concertos, os sons se sentem tão intensamente.

Brinquedos discretos

Em 2021, o maior aumento de vendas da Satisfyer foi a linha de produtos vestíveis, incluindo o Sexy Secret. O dispositivo é compatível com a aplicação Satisfyer Connect e pode ser controlado à distância para alguma diversão inesperada.

Após um ano de intenso isolamento, a Satisfyer viu que à medida que os casais começaram a abandonar o quarto para voltarem aos bares, as vendas deste brinquedo começaram a aumentar. Com alguns fãs da Satisfyer a relatar que o brinquedo lhes permitia permanecer ligados e manter uma faísca enquanto a vida voltava ao normal, com o elemento surpresa de não saber quando o seu parceiro o poderia ligar.

Os brinquedos vestíveis são uma forma criativa de permanecerem intimamente ligados, por mais distantes que estejam.

Sexo Anal

O sexo anal pode não ser para todos; no entanto, isto não significa que tenha de evitar os prazeres de explorar a área anal. O ânus tem milhares de terminações nervosas de prazer que podem ser alcançados tanto por mulheres como por homens, pois a estimulação anal pode aumentar a estimulação da próstata masculina, do ponto G feminino e do Clitóris, dando enormes momentos de prazer.

De acordo com um recente inquérito do CDC (Centers for Disease Control), 36% das mulheres e 44% dos homens com menos de 55 anos admitiram ter feito sexo anal com um parceiro do sexo oposto, estatísticas que quebram a ilusão de sexo anal como algo que só acontece entre homens homossexuais.

Existem muitas formas de explorar este tipo de sexo que não envolvem penetração. Desde brincar com os dedos, usar acessórios como plugs anais como o Love Beads da Satisfyer, ou mesmo experimentar outro tipo de vibração ou dispositivo de bem-estar sexual, é tudo válido desde que conheça bem o seu corpo e perceba o que o faz sentir melhor.

A Satisfyer relatou que, nos últimos 3 meses, 2 dos seus plugs anais estão entre os 20 dispositivos mais utilizados com a aplicação Satisfyer Connect. Com mais de 160 produtos compatíveis com a aplicação, o jogo anal está a ganhar o seu espaço.

Tecnologia de Storytelling

A utilização da tecnologia no bem-estar sexual continua a ser uma das tendências de crescimento mais rápido. A aplicação Satisfyer Connect tem agora mais de 200.000 utilizadores ativos mensais, um aumento de 110% ano após ano com mais de 700.000 downloads no total.

Além da opção de programar o ritmo da vibração, ou o controlo do brinquedo em tempo real, a plataforma Remotyca, que permite aos utilizadores ouvir histórias eróticas e sintoniza-las com a vibração, foi a terceira funcionalidade mais utilizada na aplicação.

Como uma forma totalmente nova de tecnologia, os peritos prevêem que este tipo de envolvimento sensorial seja uma grande tendência para 2022.

Prazer sem preconceitos

Em 2022, Megwyn acredita numa melhor compreensão de que as experiências sexuais são para todos, mas são também diferentes para todos, dependendo de diversos fatores.

Numa missão de abrir os domínios da intimidade e conduzir as conversas em torno do prazer sexual, do amor-próprio e da sexualidade para todos, prevê-se que os produtos sem género estejam entre os mais populares em 2022.

Para explorar os produtos sem género, a Satisfyer recomenda:

O Satisfyer Twirling Fun é feito de silicone e estimula todas as zonas erógenas, tais como o clítoris, os lábios ou mesmo os mamilos, com as suas vibrações oscilantes. As vibrações podem ser controladas através do painel de controlo ou da aplicação Satisfyer Connect.

O Satisfyer Ultra Power Bullet 8 não só se destaca visualmente, mas também oferece uma grande variedade de funções: Use a ponta estreita para estimulação seletiva do clítoris ou deixe a superfície angular estimular as áreas sensíveis.

Apesar do seu tamanho pequeno, este mini vibrador, como todos os Satisfyer Ultra Power Bullets, oferece vibrações fortes e profundas com 5 velocidades e 7 padrões de vibração, que também podem ser controladas com a aplicação Satisfyer Connect.

Endless Fun. Este dispositivo sensual, que pode ser utilizado por todos, permite brincadeiras criativas, especialmente para casais que desejam apimentar a relação.

Com a sua cabeça em silicone macio e rotativa até 180°, este brinquedo multifacetado é confortável para todas as posições.