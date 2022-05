Em pleno século XXI, a masturbação ainda é considerada tabu por grande parte dos portugueses (57%) sendo que apenas 5% pensa o contrário. As conclusões são de um estudo* realizado pela marca sueca de brinquedos eróticos de luxo, Lelo, que revela também que 38% considera que ainda persistem muitos preconceitos em torno desta prática sexual. Apesar do tabu social, a verdade é que os portugueses têm bastante facilidade em falar sobre o tema (47%), sendo que alguns o preferem fazer de forma mais reservada (45%). A vergonha é o principal motivo pelo qual 8% dos inquiridos não o faz com outras pessoas.

Se ainda existe quem sinta culpa, ansiedade e medo em ser descoberto, a verdade é que 8 em cada 10 portugueses revela sentir-se "bem" e "confiante" em relação a esta prática sexual que não deve ser exclusiva dos solteiros. Relativamente à peridiocidade com que se masturbam, 36% dos inquiridos revela fazê-lo uma vez por mês contra 14% que diz ser algo que faz todos os dias. Independentemente disso, 60% reconhece que a masturbação tem inúmeras vantagens físicas e mentais, seja para a saúde individual ou para a intimidade do casal (76%).

Nas relações a dois o tema já é discutido de forma mais aberta, com 73% a dizer que o faz com o seu companheiro e 27% a responder que não uma vez que sente vergonha em falar sobre masturbação. Questionados sobre a sua inclusão nas relações sexuais, 51% afirma que incentiva o parceiro a fazê-lo, 40% nunca experimentou e 5% não se sente confortável apesar de já o ter feito antes.

Apesar de metade dos portugueses referir que a masturbação não tem de ser feita obrigatoriamente com recurso a brinquedos sexuais, 37% reconhece os seus benefícios, considerando que estes têm a capacidade de reforçar a experiência. Em relação ao uso deste tipo de gadgets 31% recorre à sua utilização metade das vezes e 23% fá-lo quase sempre que se masturba.

À margem do estudo foi ainda apresentada a nova novidade da Lelo: o Tiani Duo, ideal para usar a dois e que a marca descreve como a “joia da coroa” dos casais fãs de massagens.

Uuma das particularidades deste brinquedo é o modo SenseMotion™, que permite a um dos membros do casal controlar as vibrações através do movimento realizado com o comando. Para além disso, graças aos dois motores vibratórios deste aparelho é possível uma dupla sensação: por dentro (o braço interior, mais fino, vibra dentro da vagina) e por fora (o braço exterior estimula o clítoris).

Feito em silicone ultra-suave, à prova de água e recarregável por USB, este novo modelo da gama TIANI está disponível em duas cores - preto e azul-mar - e está à venda por 199.00€.

*Estudo realizado em Portugal Continental, em março de 2022, a 562 indivíduos, do género feminino e masculino, entre os 18 e 65 anos, por questionário fechado via e-mail.