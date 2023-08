As lentes de contacto são uma excelente opção para quem procura liberdade e praticidade na correção de problemas de visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Além de oferecerem maior conforto e visão nítida, apresentam uma série de benefícios que tornam a vida mais fácil e prática.

Neste artigo, vamos apresentar os principais benefícios das lentes de contacto e mostrar por que podem ser a melhor escolha para si.

1. Liberdade de movimentos durante atividades físicas

As lentes de contacto são a opção ideal para quem pratica atividades físicas e desportos, pois garantem total liberdade de movimentos e não oferecem risco de quebra ou queda. Ao contrário dos óculos, que podem escorregar e embaciar, as lentes de contacto permanecem no lugar durante todo o exercício, permitindo que se concentre no que realmente importa.

2. Maior campo de visão e conforto

As lentes de contacto oferecem um campo de visão mais amplo do que os óculos, pois adaptam-se perfeitamente ao formato do olho. Isso significa que não precisa virar a cabeça para olhar para os lados ou para cima, o que é especialmente útil em atividades que exigem rapidez e precisão. Além disso, as lentes de contacto são muito confortáveis e não causam desconforto ou pressão nas orelhas e no nariz.

3. Adaptáveis a qualquer clima e situação

As lentes de contacto são muito práticas em qualquer clima ou situação, pois não embaciam com a mudança de temperatura e não limitam a visão em dias chuvosos ou ensolarados. Além disso, podem ser combinadas com óculos de sol, proporcionando ainda mais proteção contra os raios UV.

4. Compatíveis com qualquer roupa ou estilo

As lentes de contacto permitem experimentar diferentes estilos de roupas e maquilhagem sem se preocupar com a combinação com os seus óculos. São também ideais para quem usa capacete, já que não interferem com o equipamento. E se é fã de tirar fotos com flash, as lentes de contacto eliminam o reflexo nos óculos, garantindo sempre uma imagem perfeita.

5. Escolha a melhor opção para o seu estilo de vida

Para escolher o tipo de lente de contacto mais adequado para si, é essencial consultar um optometrista. Dessa forma será feita uma avaliação das suas necessidades visuais, estilo de vida, atividades diárias e características individuais dos seus olhos, como a curvatura e a sensibilidade.

Existem diferentes tipos de lentes de contacto no mercado, e cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens. Algumas das opções mais comuns incluem:

Lentes de contato gelatinosas: são as mais populares e confortáveis, dado que se adaptam facilmente aos olhos. Podem ser descartáveis ou de uso prolongado.

são as mais populares e confortáveis, dado que se adaptam facilmente aos olhos. Podem ser descartáveis ou de uso prolongado. Lentes de contato rígidas: são mais duráveis e oferecem maior nitidez, mas podem ser menos confortáveis e requerem um período de adaptação.

são mais duráveis e oferecem maior nitidez, mas podem ser menos confortáveis e requerem um período de adaptação. Lentes de contato tóricas: são projetadas para corrigir o astigmatismo. Podem ser gelatinosas ou rígidas.

são projetadas para corrigir o astigmatismo. Podem ser gelatinosas ou rígidas. Lentes de contato multifocais: são utilizadas para corrigir a presbiopia, permitindo que veja bem ao perto e ao longe.

são utilizadas para corrigir a presbiopia, permitindo que veja bem ao perto e ao longe. Lentes de contato coloridas: são utilizadas principalmente para fins estéticos, mudando a cor dos olhos.

Por isso, é importante consultar um optometrista para escolher a melhor opção para o seu estilo de vida e necessidades. As lentes de contacto podem ser usadas por pessoas de todas as idades e profissões, desde atletas a profissionais que trabalham em frente ao computador.

O optometrista irá avaliar qual é o tipo de lente de contato mais indicado para si, tendo em conta as suas necessidades e preferências. É importante seguir as recomendações do profissional e fazer o acompanhamento regular para garantir que as lentes estejam adequadas e saudáveis para os seus olhos.

Em resumo, as lentes de contacto são a escolha ideal para quem procura praticidade, liberdade e conforto na correção de problemas de visão. Com elas, pode desfrutar de uma vida mais ativa e plena, sem se preocupar com os óculos. Lembrando sempre de seguir as orientações do seu optometrista para garantir o uso correto e saudável das lentes de contacto.

