A identificação dos nódulos que são malignos, constitui uma das prioridades da avaliação clínica de uma pessoa com doença nodular da tiroide. Com este objetivo, o exame médico com maior acuidade diagnóstica é a citologia aspirativa com agulha fina (CAAF). Trata-se de um exame muito simples, muito seguro e praticamente indolor. Permite, através de uma simples punção no pescoço, quase sempre realizada com controlo de imagem por ecografia, a recolha de algumas células do nódulo para análise. No entanto, nem todas as pessoas com nódulos da tiroide têm indicação para a realização deste exame, que só deve ser efetuado quando o risco de malignidade ou de lesão clinicamente relevante é considerado significativo. Para a avaliação deste risco recorre-se à história clínica e observação médica rigorosas, à realização de exames laboratoriais e, de forma determinante, ao estudo do pescoço com recurso à ecografia, que idealmente deve ser realizado por um médico com experiência em doenças da tiroide.

Tratamento e vigilância

A indicação para a realização de cirurgia da tiroide, no contexto de bócio nodular é, em grande medida, determinada pelo resultado da CAAF. Quando o resultado é maligno a cirurgia é, em regra, o primeiro procedimento terapêutico. A sua extensão depende, em grande medida, do volume do nódulo, do tipo de tumor maligno e do estadiamento da doença. Até há alguns anos, todas as pessoas com carcinoma da tiroide eram submetidas a tiroidectomia total, ou seja, à remoção total da glândula tiroideia. O carcinoma da tiroide é, no entanto, uma doença que, na grande maioria dos casos, apresenta um excelente prognóstico. Por este motivo, atualmente é aceite que, nos casos considerados de menor risco, só seja removida a metade da tiroide que contém o carcinoma, ou seja que só seja realizada uma hemitiroidectomia.

Quando o resultado da CAAF é benigno, a maioria dos casos é elegível para vigilância. No entanto, pode colocar-se indicação cirúrgica quando a tiroide é muito volumosa, condicionando sintomas como pressão cervical, dificuldade em respirar ou deformação evidente do pescoço, com claro impacto estético.

A CAAF, como todos os exames, tem limitações. É possível que, mesmo tendo-se obtido material celular em quantidade e qualidade suficientes, este não permita afirmar com segurança se o nódulo é benigno ou maligno. Dizemos, nestes casos, que a CAAF foi indeterminada. Neste contexto, quando, após uma avaliação global, o risco de malignidade é considerado inaceitavelmente alto, pode colocar-se indicação para cirurgia.

A cirurgia da tiroide, quando realizada por um cirurgião experiente nesta patologia, tem uma baixa probabilidade de complicações e, geralmente, não deixa sequelas significativas. Como as hormonas produzidas pela tiroide são essenciais à vida, a remoção da totalidade da glândula obriga a que seja feita terapêutica de substituição, com levotiroxina, para sempre.

Um artigo do médico endocrinologista António Garrão, Coordenador do Serviço de Endocrinologia do Hospital CUF Infante Santo.