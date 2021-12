O termo “boca seca” tem sido usado para descrever duas condições que podem ou não estar relacionadas: a xerostomia que é a sensação subjetiva de boca seca e a hipossalivação que é hipofunção das glândulas salivares que é definida como um fluxo salivar crónicamente reduzido. Ou seja a boca seca não está necessariamente relacionada com a diminuição da taxa de fluxo salivar, uma vez que as sensações de secura na boca também são encontradas em doentes com fluxo salivar normal.

Qual a prevalência?

Prevalência da xerostomia e hipossalivaçao é cerca de 25%. Cerca de um em cada quatro pessoas sofrem de boca seca, com taxas mais elevadas nos doentes idosos e no género feminino aquando das alterações do sistema endócrino na altura da gravidez e menopausa.

Quais os fatores de risco?

- Medicação (anti-histaminicos, anti-hipertensores, anti-depressivos e ansiolíticos).

- Condições médicas(diabetes, problemas de tiroide, alterações hormonais e metabólicas, síndromes auto-imunes como de Sjögren).

- Tratamentos médicos como a radioterapia da cabeça e do pescoço e quimioterapia.

- COVID 19: o vírus pode afetar as glândulas salivares e os medicamentos para controlo do mesmo podem provocar uma diminuição do fluxo salivar.

- Outros: Respiração oral, tabaco e álcool.

Quais as consequências?

A xerostomia pode prejudicar a qualidade de vida e a saúde oral. Pode causar problemas como halitose, dificuldade na retenção de próteses, alteração do paladar e aumenta o risco de cáries e infeções oportunistas como candidíase.

Qual o tratamento?

Para o diagnóstico e tratamento da boca seca deve consultar um Médico pela sua relação com doenças sistémicas.

O Médico dentista poderá prescrever-lhe a utilização de pastas dentífricas, colutórios e géis floretados e específicos para a boca seca e instrução para uma correta higiene oral.

Existem outras formas de aliviar a sensação de boca seca como mastigar pastilhas ou rebuçados sem açúcar, substitutos salivares em forma de spray, beber muita água, evitar bebidas gaseificadas, café, álcool e tabaco.

Um artigo da médica dentista Francisca Caldas Gonçalves, da Clínica Santa Madalena.