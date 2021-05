Regras para prevenir e tratar as manchas solares explicadas por uma médica

O melasma é caracterizado pelo aparecimento de manchas escuras no rosto contudo, pode também aparecer noutras áreas corporais.

Esta hiperpigmentação é secundária à produção exagerada de melanina pelos melanócitos e culmina com o aparecimento de manchas inestéticas na pele.

Melasma frontal Ana Moreira/Dermatologista

Os lentigos solares são lesões benignas frequentes que resultam da exposição solar crónica. São observados em mais de 90% da população caucasiana com mais de 60 anos.

Clinicamente observam-se manchas castanhas de pequenas dimensões nas áreas frequentemente expostas ao sol – face, ombros, membros superiores, mãos e pernas.

Lentigos solares do dorso da mão Ana Moreira/Dermatologista

A principal causa para o aparecimento destas manchas é a exposição crónica à radiação ultravioleta. No caso do melasma necessitamos também de outros factores, nomeadamente uma forte predisposição genética, exposição à luz azul e não podemos esquecer o contributo das variações hormonais. O aparecimento frequente de melasma nas mulheres e durante a gravidez vem suportar a forte influência hormonal no aparecimento desta patologia.

A melhor forma para prevenir o aparecimento destas manchas causadas pelo sol é fazer uma exposição solar regrada, evitando o sol das 12h às 16h. Recomenda-se também a utilização de proteção solar diariamente, mesmo nos dias nublados. Outras formas de protecção nomeadamente a utilização de chapéu, óculos de sol e roupa também são aconselhadas.

O tratamento tem como objectivo a eliminação do pigmento quer este seja superficial e/ou profundo. Procura-se remover as áreas escuras, eliminando a pigmentação de todas as camadas da pele e restabelecendo novamente uma cútis com tonalidade regular, uniforme e luminosa.

Habitualmente, e de acordo com a situação clínica, combinam-se tratamentos para que os resultados sejam potenciados e se obtenha a melhor resposta possível.

O IPL (intense pulsed light) é uma das opções terapêuticas, tem um comprimento de onda de 500-600 nanómetros e vai atuar sobretudo no pigmento mais superficial. Pode ter um excelente resultado quer nos lentigos solares quer em alguns melasmas com componente mais superficial.

Os pacientes sentem apenas um ligeiro calor e sensação de picada, mas não é necessária qualquer anestesia.

O laser Alma Q é um laser Nd:Yag muito versátil que apresenta inovações tecnológicas únicas, que possibilitam fornecer mais energia à pele e controlar a profundidade de atuação.

Em Portugal, é exclusivo da Allure Clinic e permite tratar uma ampla gama de indicações estéticas nomeadamente vários tipos de lesões pigmentadas (lentigos, melasma, sardas).

Vai atuar sobretudo no pigmento mais profundo, sendo que, desta forma, complementa o tratamento mais superficial realizado pelo IPL.

Após 2 sessões de Alma Q e um peeling químico Ana Moreira/Dermatologista

Os peelings consistem na aplicação de compostos ácidos na pele que visam induzir um dano cutâneo controlado. Promovem uma regeneração superficial da pele, mas também induzem despigmentação das zonas hiperpigmentadas.

Nestas situações utilizamos habitualmente peelings com substâncias despigmentantes como o ácido tranexâmico, ácido cítrico, ácido kójico ou peelings anti-oxidantes com ácido ferrúlico.

Todos os tratamentos são especialmente concebidos para melhorar as pigmentações cutâneas e o conforto do paciente não é de todo esquecido. São procedimentos seguros e eficazes para todos os tipos de pele, inclusive a pele escura. Presentemente também já é possível realizar grande parte destes tratamentos no Verão.

Saliento que todos estes procedimentos são indolores logo, não necessitam de qualquer tipo de anestesia. A recuperação é imediata e permite regressar à vida social ou profissional no próprio dia.

Um artigo da médica Ana Isabel Moreira, especialista em Dermatologia na Clínica Allure no Porto