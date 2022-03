A internet aproximou-nos da informação, mas isso não significa que todas as notícias ou artigos com que nos deparamos sejam verdadeiros.

Os mitos ou boatos estão espalhados pelo mundo online e muitos deles estão relacionados com a saúde oral. Vejamos de seguida algumas informações que importam esclarecer.

Sobre a alegada verdade que o bicarbonato de sódio branqueia os dentes

Este produto é de facto excelente para remover manchas, mas o melhor será mesmo mantê-lo pela roupa e não na sua boca. É verdade que o bicarbonato de sódio torna a superfície do dente mais limpa, mas atua sobretudo por um processo abrasivo. Ou seja: remove as manchas nos dentes, mas acaba por levar a um desgaste contínuo da superfície do esmalte.

Inevitavelmente esta situação leva a uma maior sensibilidade dentária e obrigará a pessoa a fazer tratamentos mais dispendiosos do que um branqueamento dentário bem orientado. Posto isto, não devemos utilizar este produto para branquear os nossos dentes.

A perda de dentes é uma consequência natural do envelhecimento

É normal associarmos a velhice a outros problemas do foro da saúde, mas tal não se aplica à saúde oral. Os nossos dentes, exceto os dentes de leite, não foram projetados para serem perdidos ao longo da vida.

Normalmente isto acontece devido à falta de prevenção, por não se realizarem os tratamentos indicados quando surge algum problema, mas, acima de tudo, está associado a uma rotina de higiene oral insuficiente. Assim, dizer-se que se está a perder dentes porque a idade não parou de avançar, é mesmo um mito.

Mas e as pastilhas sem açúcar? Podem ajudar a evitar a cárie dentária?

Para quem já se cruzou com esta informação em algum momento e decidiu pô-la em prática, temos boas notícias: é mesmo verdade! Estas pastilhas, sobretudo quando não conseguimos lavar os dentes após uma refeição, podem ser um ótimo complemento na nossa higiene oral.

A principal vantagem é que estimulam o fluxo salivar. Um bom fluxo salivar é fundamental para a redução do risco de cárie. O aumento da saliva contribui para neutralizar os ácidos da cavidade oral e estimular a remineralização dos dentes.

Contudo, alertamos: caso não exista uma boa higiene oral, estas pastilhas não fazem nenhum milagre.

Quando utilizadas, não devemos manter uma pastilha por mais de 10 minutos

O mastigar constante e a produção contínua de saliva vão enganar o estômago, o qual começa a gerar mais ácidos por pensar que está prestes a receber alimentos.

Como a informação falsa infelizmente chega a todos os ecrãs, o melhor será mesmo o paciente aconselhar-se junto do seu Médico Dentista ou Higienista no que diz respeito à sua saúde oral.