- Vómitos;

- Emagrecimento acentuado;

- Dor abdominal;

- Sinais de desidratação, entre outros.

Uma das maiores dificuldades na avaliação de doentes com diarreia crónica é o grande número de causas possíveis. As causas possíveis vão desde o síndrome do intestino irritável, doença inflamatória do intestino (Doença de Crohn e Colite Ulcerosa); Intolerância à Lactose; Síndrome de Malabsorção; medicamentos e as neoplasias, entre outras.

O que vai fazer o seu médico?

Na avaliação da situação, o seu médico vai fazer uma história clínica e tentar apurar o início da diarreia, o padrão, a duração, o volume e características das fezes. Tentará perceber se existe uma relação entre o stress, alimentação e outros factores e a diarreia, bem como se existem outros sintomas associados, como emagrecimento, dor abdominal, entre outros.

Após tentar perceber o quadro clínico seguramente o médico solicitar-lhe-á alguns exames para melhor esclarecer e caracterizar a doença e chegar a um tratamento adequado, por exemplo, poderão ser solicitadas análises ao sangue, análises às fezes, ecografia abdominal, endoscopia digestiva alta e colonoscopia.

Todos os exames e procedimentos são realizados com total segurança pelo que não deve ter receio na sua realização. Estes são procedimentos importantes para encontrar o tratamento mais indicado para cada situação. O tratamento na diarreia crónica depende da causa da diarreia sendo, por isso, individualizado.

É de todo relevante salientar, que o actual contexto de pandemia que vivemos, nomeadamente na fase de confinamento, fez com que os doentes evitassem recorrer aos serviços de saúde, por receio de contágio. Contudo, os serviços de saúde adoptaram um conjunto de medidas de segurança, que garantem a adequada proteção dos doentes e profissionais. Caso tenha diarreia que persista, não hesite em procurar os cuidados de saúde e realizar os exames que lhe forem solicitados pelo seu médico. Lembre-se que uma avaliação atempada pode ser fundamental no tratamento e controlo de qualquer doença.

As explicações do médico Rui Ramos, especialista em Gastrenterologia no Hospital CUF Viseu.