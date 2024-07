"A principal preocupação dos pais em relação à exposição solar passa pelo cuidado da pele", comenta a farmacêutica, acrescentando que há, "cada vez mais, uma maior sensibilização também para proteção dos olhos com óculos de sol adequados".

De acordo com Inês Barreto, "os olhos das crianças são particularmente vulneráveis à radiação UV porque a sua íris contém menos pigmento e a sua pupila é maior e também não piscam tanto os olhos quanto os adultos."

Conforme explicado pela farmacêutica, "estas características tornam os bebés e crianças mais suscetíveis à radiação UV, pelo que a exposição prolongada à luz solar pode ser prejudicial aos seus olhos".

Será que o meu filho ou filha já pode usar óculos de sol?

Segundo Inês, podem "em qualquer idade, a partir do momento em que consigam o seu manuseamento de forma autónoma".

Assim e porque é de pequenino que se torce o pepino, a farmacêutica e representante da marca Mustela partilha algumas dicas sobre a escolha adequada dos óculos de sol, que deve sempre privilegiar a qualidade em detrimento do design do modelo;

Escolha Adequada das lentes:

Opte por lentes que garantam Filtração de 99-100% da radiação abaixo dos 400 nm (toda a radiação UV);

Privilegiar lentes polarizadas para melhorar a visibilidade e reduzir o brilho, e de categoria 3 para o escurecimento adequado para manter a acuidade visual das crianças e resistentes a riscos e às brincadeiras das crianças;

Para crianças, lentes inquebráveis são recomendadas, por exemplo, em policarbonato que é 10x mais resistente que o vidro.

Escolha Adequada das armações:

Opte por armações resistentes, mas flexíveis para evitar riscos de quebra;

Escolha óculos com boa cobertura do rosto para proteger os olhos e as pálpebras frágeis das crianças. As armações devem trazer conforto e não devem deixar marcas, mas ficar bem ajustadas e devem tamanho suficiente para protegerem as pálpebras e impedirem a entrada nos olhos da luz refletida;

Se necessário, uma fita elástica facilita o posicionamento.

Entre as opções de óculos da Mustela, a diretora de marketing e vendas sugere a gama de lentes polarizadas. São "uma solução adequada e de qualidade com modelos para toda a família para fazer matchy-matchy e com uma preocupação ecológica já que as suas armações resultado de pneus de borracha reciclados, dando-lhe uma segunda vida muito útil".