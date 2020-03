Para todas as formas de AIJ, o início precoce do tratamento adequado é o fator determinante para garantir uma boa evolução da doença. Atualmente, com as armas terapêuticas disponíveis, em cerca de 70% dos casos, consegue-se atingir o controlo da atividade da doença nos primeiros 2 anos, o que permite diminuir significativamente as repercussões negativas das AIJ. Contudo, se as AIJ não forem tratadas adequadamente e de forma atempada podem danificar as articulações e os tecidos envolventes com consequente incapacidade para tarefas diárias, bem como absentismo escolar e mais tarde laboral e necessidade posterior de colocação de próteses articulares.

Assim, é essencial o rápido reconhecimento da doença e referenciação imediata a uma consulta de Reumatologia Pediátrica mal sejam detetados os primeiros sinais de AIJ de forma a que haja um diagnóstico e tratamento atempado e adequado de forma a minimizar o impacto negativo destas doenças e permitir que estas crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento e qualidade de vida normais.