Os olhos são a nossa janela para o mundo e ter consultas regulares no seu optometrista é uma medida fundamental para a manutenção da boa saúde visual. Saiba porquê.

Prevenção é a palavra de ordem no que toca à saúde dos olhos, não fosse a visão um dos principais sentidos do ser humano. Em tempos de teletrabalho e de transição digital, os seus olhos são o seu bem mais precioso. Mas será que tem estado atento aos seus olhos?

Com a pandemia e a introdução do trabalho à distância, deixámos de ter pausas para café, horas de almoço fora do escritório ou finais de tarde com os amigos. Isso traduziu-se, em muitos casos, me mais tempo sem descanso ao computador ou em períodos mais longos em frente à televisão ou telemóvel.

Ora, é pela nossa rotina diária que devemos de cuidar dos nossos olhos e, por isso, a realização de um exame de optometria regular é essencial. Assim, procurar o acompanhamento de um optometrista que o ajude a detetar eventuais defeitos refrativos é fundamental.

Um Optometrista é um profissional licenciado em cuidados de saúde primários visuais que inclui a deteção e diagnóstico, prescrição e acompanhamento. Ao Optometrista, compete a deteção de eventuais defeitos refrativos como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, entre outras, e o aconselhamento para correção desses defeitos refrativos.

Um Optometrista é um profissional licenciado em cuidados de saúde primários visuais que inclui a deteção e diagnóstico, prescrição e acompanhamento. Ao Optometrista, compete a deteção de eventuais defeitos refrativos como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, entre outras, e o aconselhamento para correção desses defeitos refrativos. Durante a consulta de Optometria, se for detetada alguma anomalia, o Optometrista pode prescrever a utilização de óculos graduados ou lentes graduadas. Se o erro refrativo for de maior gravidade, o Optometrista encaminha o paciente para um médico oftalmologista.

Na sua saúde visual, vigie os seguintes sintomas:

- Dor ocular;

- Dores de cabeça;

- Ardor e olhos vermelhos;

- Visão turva ou nublada;

- Sensação de diminuição do campo visual;

- Irritação ocular;

- Perda subida da visão.

Se tiver algum destes sintomas, procure um Optometrista.