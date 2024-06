Neste sentido, o planeamento cuidado das refeições, assim como a promoção da variedade alimentar e equilíbrio das porções no prato, são fatores-chave.

Assim, é possível destacar alguns cuidados alimentares mais específicos durante esta altura, nomeadamente:

1. Garantir uma hidratação adequada

Para doentes renais, a gestão da ingestão de líquidos é crucial. Embora a quantidade exata de líquidos a ingerir seja individual e de acordo com o perfil de cada doente, é importante beber água para repor as maiores perdas que ocorrem devido à transpiração. No entanto, sempre de forma controlada e de acordo com a função renal residual para não comprometer o ganho de peso entre tratamentos.

Além disso, é particularmente importante evitar bebidas açucaradas ou gasificadas como estratégia de hidratação, pois podem agravar a sensação da sede, assim como as bebidas alcoólicas, que, entre outros efeitos nefastos, promovem a desidratação.

2. Controlar a ingestão de sódio

Não só durante o verão, mas sempre, a ingestão de sódio deve ser restrita. O excesso de sódio e sal pode agravar a retenção de líquidos, aumentar a sensação de sede e aumentar a pressão arterial, o que é prejudicial para o tratamento e saúde do doente em hemodiálise.

Para um melhor controlo da ingestão de sódio, deve preferir ervas aromáticas e especiarias para temperar os alimentos e evitar alimentos processados com teor de sódio excessivo, nomeadamente enlatados, enchidos e fumados, comidas pré-preparadas, fast food, entre outras.

3. Adequar a ingestão de fruta

No verão, muitas frutas e vegetais ricos em potássio são consumidos com mais frequência, pela sensação de frescura que promovem.

Neste sentido, e para melhor controlo global deste parâmetro analítico, recomenda-se que o doente opte por frutas com menor teor de potássio (por cada 100g), nomeadamente morangos, mirtilos, maçã, pera, abacaxi, ameixa, manga (cerca de meia manga pequena) ou fruta em calda (previamente lavada e com rejeição da calda açucarada).

Pelo contrário, bananas, laranjas, kiwis, uvas ou cerejas serão frutas com teor de potássio mais elevado por cada 100g e, por isso, a ingerir com menor frequência e/ou quantidade.

4. Atenção à ingestão de saladas

Também com tempo mais quente, aumenta a vontade para consumir saladas. Tendo os legumes crus mais potássio do que as versões cozinhadas, é particularmente importante ter cuidado com as quantidades utilizadas e continuar a dar preferência à sua ingestão na forma cozinhada.

Para as saladas, deve preferir alface, cogumelos e milho enlatados, pimento, cebola ou pepino, e limitar opções como rúcula, beterraba, cenoura ou tomate. Outros alimentos a evitar colocar na salada são queijo mozarela ou parmesão, nozes ou outros frutos oleaginosos, sementes, feijão/grão e molhos.

Dê preferência a peito de frango ou peru grelhado, atum ao natural, queijo fresco magro, massa ou tostas, cebola ou pepino para montar uma salada mais equilibrada e tempere apenas com azeite, ervas aromáticas e sumo de limão.

5. Evitar excessos alimentares

O verão é uma época de festas e confraternizações, o que pode levar ao consumo excessivo de certos alimentos e bebidas. É, por isso, importante manter a moderação.

Participar nas atividades sociais sem comprometer a saúde, escolhendo opções equilibradas e limitando as porções de alimentos mais ricos em açúcar, sal, fósforo e potássio. Deverá ter particular atenção ao consumo de bolos, salgadinhos, produtos folhados, enchidos e produtos de charcutaria, refrigerantes, sumos naturais e bebidas alcoólicas.

Em suma, apesar da época de verão implicar alguns cuidados particulares, através de uma abordagem cuidadosa e do acompanhamento dos profissionais de saúde da sua clínica é possível desfrutar desta altura sem comprometer a saúde renal.

Rita Lima, nutricionista da B. Braun