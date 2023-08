1. Regulação da temperatura corporal

A água atua como um regulador térmico do corpo, permitindo a dissipação do calor através da transpiração. Quando expostos ao calor, suamos para arrefecer o corpo. Esse processo de evaporação é vital para evitar o superaquecimento e manter a temperatura interna estável.

2. Transporte de nutrientes e eliminação de resíduos

A água é o meio pelo qual nutrientes essenciais são transportados para as células e os resíduos metabólicos são eliminados do corpo. O sangue, composto principalmente por água, atua como um sistema de entrega, distribuindo nutrientes e recolhendo produtos de excreção para serem eliminados pelos rins e sistema urinário.

3. Função digestiva e absorção de nutrientes

A água é um componente essencial no processo digestivo. Ajuda a decompor os alimentos, facilitando sua absorção no intestino delgado. Além disso, auxilia na lubrificação do trato digestivo, facilitando o movimento suave dos alimentos.

4. Saúde da pele e hidratação

A pele é o maior órgão do corpo e depende da hidratação adequada para manter a sua elasticidade e saúde. A ingestão adequada de água contribui para a hidratação da pele, ajudando a prevenir a secura, descamação e rugas prematuras.

5. Função cognitiva e concentração

O cérebro é altamente dependente de um equilíbrio adequado de líquidos para funcionar corretamente. A desidratação leve pode afetar negativamente a concentração, a memória de curto prazo e o desempenho cognitivo.

6. Lubrificação articular e proteção espinal

A água é essencial para manter as articulações lubrificadas e em movimento suave. Além disso, ela desempenha um papel vital na proteção da medula espinal e do cérebro, atuando como um amortecedor natural contra impactos.

7. Funções metabólicas e energia

Reações metabólicas essenciais ocorrem num ambiente aquoso. A água participa ativamente de processos metabólicos, como a quebra de nutrientes para obtenção de energia e a síntese de moléculas importantes para o corpo.

8. Pressão sanguínea

Os eletrólitos, minerais carregados eletricamente, desempenham um papel crucial na regulação do equilíbrio hídrico e da pressão sanguínea. A água ajuda a manter esses eletrólitos em equilíbrio, contribuindo para o funcionamento adequado dos músculos, nervos e ritmo cardíaco.