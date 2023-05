Para produzir energia, as crianças precisam das mesmas vitaminas e minerais que os adultos, mas em quantidades menores. Estas substâncias são encontradas nos alimentos, mas obter todas as vitaminas e minerais pode não ser tão linear. Tal acontece, porque existem fatores que podem dificultar a sua absorção, quer quando as crianças ficam doentes, quer por serem exigentes e seletivos nos alimentos que comem.

Nestes casos, um suplemento vitamínico pode ser o aliado perfeito para ajudar os seus filhos a ter mais energia para ir à escola, fazer os trabalhos de casa, praticar desporto ou outras atividades extracurriculares, devendo sempre aconselhar-se sobre a melhor opção junto do médico assistente, aconselham os especialistas da Bayer.

Manter uma alimentação equilibrada e rica em fruta e legumes, beber muita água e dormir bem são um bom ponto de partida. Contudo, a suplementação vitamínica será um importante complemento para o desenvolvimento saudável das crianças.

As vitaminas e minerais, conhecidos como micronutrientes, são um aliado essencial para o bom funcionamento do organismo e trazem múltiplos benefícios para a saúde dos mais pequenos.

Oito vitaminas e minerais que ajudam as crianças a ter mais energia

Vitamina A: desempenha um papel muito importante na visão, especialmente na visão noturna. Os alimentos ricos em vitamina A fortalecem o sistema imunitário e ajudam o organismo a combater infeções. Por passarem muito tempo em locais que podem ser contagiosos, como as escolas e os parques, as crianças estão mais expostas a doenças. E por isso, importa reforçar o seu sistema imunitário introduzindo alimentos ricos em vitamina A na dieta do seu filho. Espinafres, abóbora, batata-doce, cenoura e manga são alguns dos alimentos onde esta vitamina pode ser encontrada.

Vitaminas do complexo B: este grupo de vitaminas tem um papel fundamental para o metabolismo, energia e sistema nervoso, estando ainda envolvido na produção de glóbulos vermelhos. Nas primeiras fases da sua vida, quando necessitam de uma maior aprendizagem, as crianças precisam de colina (nutriente semelhante a uma vitamina) que ajuda nas funções cerebrais, como a memória. Legumes, peixe, ovos, laticínios e vegetais de folhas verdes são alguns dos alimentos fontes de vitaminas B.

Vitamina C: mantém os tecidos do corpo em bom estado, como as gengivas, os ossos e os vasos sanguíneos. A vitamina C faz parte de uma alimentação saudável e também é fundamental para apoiar o bom funcionamento do sistema imunitário. Pode ser encontrada no pimento vermelho e verde, kiwi, brócolos e morangos.

Vitamina D: esta vitamina mantém os ossos e os dentes fortes, assim como ajuda na absorção do cálcio. É produzida na pele quando exposta à luz solar direta e está presente em alimentos como peixes gordos (salmão, atum e cavala) e em pequenas quantidades no fígado de bovino e no queijo.

Vitamina E: a sua função é proteger as células e os tecidos dos danos oxidativos. As sementes de girassol, as nozes, os espinafres e o kiwi são ricos em vitamina E, pelo que importa que façam parte da alimentação das crianças.

Cálcio: é um mineral essencial para a estrutura dos ossos e dos dentes. Quanto mais massa óssea as crianças desenvolvem na fase de crescimento, mais reservas terão quando a perda óssea aparecer mais tarde nas suas vidas. Os alimentos ricos em cálcio que devem fazer parte da alimentação do seu filho são os lacticínios, a couve e a couve chinesa.

Ferro: é um mineral necessário para os glóbulos vermelhos, pois ajuda a transportar oxigénio dos pulmões para as diferentes partes do corpo. O ferro é essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças. A gema de ovo, carne e vísceras de animais, as leguminosas, os espinafres e a couve são ricos em ferro e devem ser incluídos na alimentação das crianças.

Ómega-3: é um ácido gordo que traz benefícios para o cérebro, pois contribui para a estrutura e bom funcionamento do mesmo. O Ómega-3 desempenha muitos papéis importantes no desenvolvimento das crianças, contribuindo para o desenvolvimento dos olhos e do cérebro. Se quer incluir este ácido gordo na alimentação do seu filho, basta introduzir os seguintes alimentos: salmão, atum, nozes, sementes e óleos vegetais.