“A vacinação pediátrica contra a covid-19 arranca esta semana nos Açores. Em São Miguel e Terceira, a vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos acontecerá em dias e horários exclusivos, nos centros de vacinação. Nas restantes ilhas, será efetuada nos centros de saúde, por agendamento”, adiantou hoje a secretaria regional da Saúde, em comunicado de imprensa.

Segundo fonte oficial da secretaria regional da Saúde, a região recebeu hoje um reforço de vacinas contra a covid-19, incluindo vacinas para crianças desta faixa etária e vacinas da Moderna, que serão pela primeira vez administradas no arquipélago.

Na ilha de São Miguel, a vacinação arranca na quarta-feira, para as crianças dos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande e Nordeste, mas em horários específicos.

No Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada, onde se podem vacinar crianças daquela cidade e do concelho da Lagoa, a vacinação pediátrica vai funcionar na quarta e na sexta-feira, entre as 13:00 e as 19:00 e no sábado entre as 9:00 e as 19:00.

Já no Pavilhão Fernando Monteiro, no concelho da Ribeira Grande, a vacinação de crianças irá decorrer na quarta e na sexta-feira entre as 13:00 e as 18:00 e no sábado entre as 09:00 e as 18:00.

Nos restantes concelhos da ilha de São Miguel, a vacinação de crianças será nos centros de saúde também em horários específicos.

No Nordeste, ocorrerá na quarta, quinta e sexta-feira, entre as 13:00 e as 15:30, na Povoação, na quinta-feira e no sábado, entre as 09:00 e as 15:30, e, em Vila Franca do Campo, no sábado entre as 9:00 e as 16:00.

Na ilha Terceira, a vacinação de menores de 12 anos arrancará na quinta-feira, nos centros de vacinação dos dois concelhos da ilha.

Em Angra do Heroísmo, o processo terá lugar no pavilhão multiusos da Vinha Brava, na quinta e sexta-feira, entre as 08:30 e as 19:00, sendo retomado nos dias 26 e 27, no mesmo horário.

Já na Praia da Vitória, a vacinação ocorrerá no pavilhão de artes marciais, na quinta e na sexta-feira, entre as 08:00 e as 14:00, sendo retomado no dia 25, no mesmo horário.

Os horários indicados pelas unidades de saúde de São Miguel e Terceira serão “dedicados exclusivamente à vacinação pediátrica”.

Quanto à vacinação com a dose de reforço de maiores de 40 anos, disponível a partir de hoje, segundo o plano regional de vacinação contra a covid-19, pode ser feita em regime de casa aberta, no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada, ou por marcação nas restantes ilhas, revelou fonte oficial da secretaria regional da Saúde.

Os Açores são a única região do país em que ainda não arrancou a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos.

Na semana passada, o diretor regional da Saúde, Berto Cabral, disse que estava em causa um universo de cerca de 11 mil crianças, mas admitiu que a procura possa ser menor.

“Sabemos que na prática não vai ser bem assim, porque os números nacionais também já demonstram que a taxa de recusa é superior às outras faixas etárias”, adiantou, na quinta-feira, à margem de uma operação de testagem em massa numa escola em Angra do Heroísmo.

Na faixa etária entre os 12 e os 15 têm já vacinação completa nos Açores “mais de 9.000 crianças”, segundo Berto Cabral.

Os Açores têm atualmente 3.385 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19, sendo 2.276 em São Miguel, 599 na Terceira, 227 no Faial, 166 no Pico, 55 em Santa Maria, 32 em São Jorge, 28 nas Flores e dois na Graciosa.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, até 12 de janeiro foram administradas nos Açores 431.112 doses de vacinas contra a covid-19.

Têm vacinação primária completa na região 203.266 pessoas (85,89% da população) e 55.716 pessoas receberam a dose de reforço (23,50%).