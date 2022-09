"As pessoas que chegarem ao Qatar não precisam de fazer quarentena, independente do seu estado de vacinação ou do seu país de origem", afirmam os organizadores.

No balcão de check-in do seu aeroporto de partida, todos os visitantes com mais de seis anos de idade devem apresentar um teste com resultado negativo com menos de 48 horas da hora da partida se for um teste de PCR e menos de 24 horas se for um teste de antigénio.