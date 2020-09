Um projeto coordenado pelo CNC “dedicado ao estudo de doenças do neurodesenvolvimento e epilepsia” acaba de obter 782 mil euros de financiamento da Fundação la Caixa, no âmbito do programa Health Research 2020, afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Intitulado “MStar - Potassium channel dysfunction in models of neurodevelopmental disorders”, o estudo pretende “explorar ligações entre doenças neuropsiquiátricas e epilepsia que permitam desenvolver melhores tratamentos para estas patologias”, indica a UC.

“Cerca de metade dos indivíduos afetados com défices intelectuais padecem de epilepsia e doentes com esquizofrenia apresentam risco aumentado de desenvolver convulsões, comparados com o resto da população”, refere a UC, adiantando que se julga que “perturbações do desenvolvimento do cérebro (como o défice intelectual e a esquizofrenia) e a epilepsia” partilham mecanismos celulares que poderão estar na sua origem.

“As doenças neuropsiquiátricas são a segunda maior causa de anos de vida saudável perdidos por incapacidade e são frequentemente agravadas pela ocorrência de epilepsia”, mas “na maioria dos casos não se percebe de que forma as patologias estão ligadas”, explica Ana Luísa Carvalho, coordenadora do projeto.

Nesse sentido, acrescenta a docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, o projeto explora “um mecanismo de regulação da atividade neuronal” que, acreditam os investigadores, deverá “estar comprometido em algumas doenças do neurodesenvolvimento, como o défice intelectual e a esquizofrenia, e simultaneamente estar envolvido no aumento de suscetibilidade à epilepsia”.