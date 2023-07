"O Reitor da UA ainda não se pronuncia neste momento, porque o processo ainda está em curso”, refere em nota enviada à Lusa, observando que “o relatório final da comissão de avaliação ainda não foi finalizado”.

“Só depois de o ser é que o conselho de administração da agência se pronunciará, concluindo o processo", sublinha Paulo Jorge Ferreira.

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias (JN), a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) recusou as candidaturas da da Universidade de Aveiro e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para mestrados integrados em Medicina.

De acordo com o JN, as decisões são preliminares e as instituições têm 10 dias a contar da notificação para tentar revertê-las.

Em setembro de 2021, o então ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, disse que queria alargar o ensino da medicina até 2023, destacando Aveiro, Vila Real e a Universidade de Évora onde a abertura dos cursos poderia ocorrer.

Na mesma altura, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou a necessidade de aumentar a formação em medicina.

“Este esforço tem sido também notório na formação em medicina, com os cursos em Aveiro, em Vila Real e em Évora, perspetivam-se novos ciclos de formação, e de reforço da formação no Algarve, na Covilhã, e em Braga, para além de Lisboa, do Porto e de Coimbra”, lembrou então António Costa, num discurso durante a inauguração da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.