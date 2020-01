"A Unidade Móvel Saúde (UMS) do município de Proença-a-Nova atendeu 586 utentes pela primeira vez no total de 3.010 atendimentos realizados ao longo de 2019", refere, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Este somatório corresponde a 398 saídas que a UMS realizou nas aldeias e centros de dia do concelho de Proença-a-Nova, num total de 212 locais visitados, o que corresponde a 7.457 quilómetros percorridos.

"No balanço do ano passado, destaque ainda para 20 casos que foram encaminhados para o médico de família, cinco que foram encaminhados para a urgência hospitalar e um que motivou a chamada do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica)", lê-se na nota.

A autarquia explica ainda que, do total de utentes atendidos, 210 não eram residentes do concelho, número que é explicado pela ação da UMS nas praias fluviais e zonas de lazer durante a época balnear onde, além dos rastreios, foram realizadas ações de prevenção e sensibilização sobre os cuidados a ter com o sol, com o calor e sobre cancro da pele.