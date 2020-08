As autoridades indianas enviaram no domingo uma equipa médica a de para avaliar a situação, depois que seis membros da tribo darem positivo em Port Blair, capital do arquipélago.

Alguns membros da tribo costumam viajar para Port Blair, onde trabalham na administração pública.

"A equipa analisou 37 amostras e quatro membros da tribo deram positivo para a COVID-19. "Foram hospitalizados", disse à AFP Avijit Ray, um funcionário indiano.

Estima-se que cerca de 5.000 representantes desta etnia viviam lá quando os colonos britânicos chegaram no final do século XIX.

Centenas morreram defendendo o seu território e outros milhares sucumbiram a doenças importadas, como a gripe e o sarampo, segundo a Survival International, uma ONG para a defesa dos povos indígenas, com sede em Londres.