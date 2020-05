Apesar de já ter sido divulgada localmente alguma informação referindo que o fecho das três referidas unidades seria definitivo, o ACES BV rejeita agora essa hipótese: "Não há intenção de encerrar a título definitivo unidades de saúde no concelho de Ovar. Existe intenção, da parte da Câmara Municipal de Ovar, de requalificar a unidade de Arada".

Quanto à atividade das estruturas que se mantêm ativas, ainda é recomendado que a população lhes exponha as suas questões por telefone ou e-mail antes de se deslocar presencialmente ao local, mas, sem esclarecer quantos profissionais do concelho estiveram infetados pelo vírus SARS-CoV-2, o ACES BV garante que não há carências de pessoal.

"Essa questão está ultrapassada, uma vez que todos os profissionais que tiveram COVID-19 já retomaram as suas funções", explicou.

Nesse sentido, a direção do agrupamento afirma que a rede de cuidados primários local saberá demonstrar particular sensibilidade para com o contexto "extremamente difícil" gerado pela pandemia: após o contacto com a COVID-19, que "deixou vincadas marcas, sobretudo a nível psicológico e económico, a população de Ovar quer regressar à dita normalidade e vai conseguir", porque "os serviços de saúde retomaram a sua atividade assistencial normal e os profissionais estão atentos às necessidades das pessoas, para as ajudarem nesta fase de recuperação".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.342 pessoas das 31.007 confirmadas como infetadas, e há 18.096 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O município de Ovar esteve em estado de calamidade pública de 17 de março a 17 de abril, ficando, por isso, sujeito a 31 dias de cerco sanitário com controlo de circulação no território e encerramento da maioria da atividade económica. Esta quarta-feira a autarquia registava um total acumulado de 40 óbitos e 716 infetados com o SARS-CoV-2 entre os seus 55.400 habitantes. Os recuperados eram já 652 e com sintomas ativos estavam apenas 24 pessoas.