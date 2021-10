Mais de um milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos têm diabetes, sendo que apenas 56% foram diagnosticados com a doença. "Temos assistido a uma mudança de paradigma no tratamento da diabetes, impulsionada pela evidência que estudos de novas classes terapêuticas adicionaram ao conhecimento atual no tratamento da diabetes tipo 2", afirma a médica endocrinologista Ana Carolina Neves que alerta para a necessidade constante de atualização por parte dos profissionais de saúde.

NCI/Unsplash