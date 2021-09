Atualmente existem 530 farmácias que realizam testes rápidos antigénio (TRAg) de uso profissional comparticipados. Consulte aqui a lista.

Existem ainda 115 laboratórios que realizam este tipo de testes. Consulte aqui a lista.

O Infarmed disponibiliza ainda um mapa interativo onde pode localizar via georeferenciação as farmácias e laboratórios.

Estas listas estão em constante atualização e nelas pode pesquisar as farmácias e laboratórios na sua localidade.

