"O Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS 24 vai ter um orçamento de 55,1 milhões de euros até 2027, para gestão da operação corrente e criação de novas respostas de saúde para os utentes. O Governo reforça desta forma as condições de atividade deste serviço central do Serviço Nacional de Saúde, reconhecendo a sua importância na resposta à população, não só como porta de entrada e referenciação dos utentes no SNS, mas também como instrumento de massificação das respostas de telessaúde, que permitem responder com mais equidade e eficiência às necessidades dos cidadãos", informa o ministério da Saúde em comunicado.

"A Portaria de Extensão de Encargos do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, assinada pela Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, e pelo Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, foi publicada hoje em Diário da República. Com a publicação deste diploma, a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. - SPMS, entidade responsável pela gestão do SNS 24, fica autorizada a assumir um encargo plurianual até ao montante de 55 146 250,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente aos serviços para desenvolvimento tecnológico, implementação e gestão da operação do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, denominado como SNS 24", lê-se na nota.

"No diploma, o Governo considera que o novo caderno de encargos do SNS 24 é um pilar fundamental para suportar, estratégica e financeiramente, o desenvolvimento de serviços inovadores e estruturantes, nomeadamente a implementação de teleconsultas médicas centralizadas, a referenciação dos utentes não urgentes para o nível de cuidados mais adequado e o reforço das repostas de telemonitorização de pessoas que vivem com doenças crónicas, entre outros. Estes serviços encontram-se já em desenvolvimento, tendo sido criada, em março deste ano, a Unidade Central de Prestação de Cuidados de TeleSaúde (UCeT), que funciona no Centro Nacional de TeleSaúde (CNTS) da SPMS", refere ainda.

"O SNS 24 conta atualmente com quatro canais – Portal SNS 24, Linha telefónica, App SNS 24 e Balcão SNS 24, sendo hoje uma marca reconhecida por todos os utentes e com crescente utilização. Tendo sido recentemente celebrado o sexto aniversário do SNS 24, a 24 de julho, o Ministério da Saúde renova a aposta neste serviço e agradece todo o empenho dos seus responsáveis e trabalhadores, com votos de uma resposta cada vez mais próxima dos utentes", conclui.