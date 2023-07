“O SIM teve conhecimento deste grito de alerta dos colegas de Leiria e está totalmente solidário e todos eles já emitiram uma minuta de escusa de responsabilidade, dada a incapacidade em garantir as escalas”, afirmou à agência Lusa Roque da Cunha.

Médicos da Pediatria do CHL exigem o fecho da urgência pediátrica no período noturno e do bloco de partos e pedem que não seja aceite a atividade obstétrica do Hospital de Caldas da Rainha.

Num abaixo-assinado ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, a equipa médica do serviço de Pediatria do CHL exige, quando nos turnos haja indisponibilidade de elementos para escala e fique apenas um pediatra, o encerramento da urgência pediátrica “a todas as admissões externas”, a partir das 20:00, “de forma a garantir os cuidados adequados e em condições de segurança para os doentes internados”.

Os médicos pedem ainda o fecho do bloco de partos, dado “não ser possível assegurar a assistência aos partos distócicos ou a qualquer emergência de reanimação neonatal”, defendendo que “todas as grávidas com condições de transferência” devem ir para outras unidades hospitalares.

Os 30 médicos exigem também que não seja aceite o desvio para o CHL da atividade assistencial do serviço de Obstetrícia (internamento, bloco de partos e urgência obstétrica) da maternidade do Hospital das Caldas da Rainha, lê-se no abaixo-assinado.

Segundo Roque da Cunha, estes médicos, “além de garantirem a urgência interna, são também responsáveis pela urgência externa, são responsáveis pelo berçário” assim como, quando nasce uma criança, “estarem disponíveis para o caso de haver algum problema”.

“O conselho de administração [do CHL], no nosso ponto de vista, só tem uma possibilidade que é, desde já, comunicar ao INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] a indisponibilidade para que o serviço de pediatria de urgência à noite seja encerrado, e, desde já, até encontrar soluções, o bloco de partos não poder receber grávidas”, declarou.

O secretário-geral do SIM salientou que, “além das grávidas da área responsabilidade do hospital de Leiria”, desde o mês passado os profissionais “são também responsáveis” pelas grávidas da região das Caldas da Rainha, dado que o bloco de partos do hospital da cidade “vai ser sujeito a obras”.

“É mais uma prova daquilo que o SIM tem dito ao longo dos anos que, tal como em Lisboa, reestruturar não é encerrar”, adiantou, reiterando a necessidade de “criar condições para que os médicos não saiam do Serviço Nacional de Saúde”.

Para o responsável do SIM, em causa está “não só a qualidade dos cuidados de saúde prestados às pessoas que aí recorrem, como também da própria responsabilidade ética e criminal dos médicos que aceitem em trabalhar em condições abaixo dos mínimos”, considerando que deve fazer com que “o Governo tenha uma atitude responsável na negociação” com o sindicato.

Roque da Cunha disse ainda esperar que “o Ministério da Saúde dê resposta” aos subscritores do abaixo-assinado.