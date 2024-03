A 14 de Março de 2024 comemora-se o Dia Mundial do Rim, este ano com a temática “Saúde Renal para Todos - Promoção do acesso equitativo aos melhores cuidados e tratamentos”.

A doença renal é amplamente desconhecida de uma grande parte da população apesar de atingir cerca de 1 a 2 portugueses em cada 10! Em 2040 representará a 5ª causa de morte no mundo e é responsável por uma fatia importante do orçamento de estado para a saúde em todos os países que dispõe dos cuidados mais avançados para a tratar. Por outro lado, quem sofre desta doença, conhece muito bem o peso que tem na sua qualidade de vida, na sua vida social, profissional e familiar.

O objetivo desta comemoração (o Dia Mundial do Rim) que acontece todos os anos na 2ª quinta feira do mês de março é alertar para esta problemática.

Com o avanço da medicina, a doença renal pode ser diagnosticada precocemente e tratada para que não chegue às fases mais avançadas, em que a diálise ou a transplantação renal são as únicas opções de tratamento. Para evitar que o diagnóstico seja demasiado tardio é fundamental que todos os cidadãos tenham conhecimento da doença, acesso a cuidados de saúde para a sua confirmação e acesso ao cada vez maior número de tratamentos disponíveis.

No que diz respeito ao diagnóstico, este depende sempre de análises, pois raramente se manifesta por sintomas que o doente possa identificar. As análises devem ser o rastreio feito em grupos de risco como os doentes diabéticos, doentes hipertensos, doenças com doenças urológicas, auto-imunes ou infecciosas crónicas. Uma avaliação de sangue e urina são quanto baste.

Nas fases iniciais o seguimento pode e deve ser feito pelo médico de família. Nos casos complexos ou mais avançados, o acompanhamento é feito pelo nefrologista, o médico especialista em acompanhamento das doenças funcionais dos rins.

Quanto aos tratamentos, devem ser individualizados. Nos últimos 5 anos, o tratamento da doença renal crónica avançou imenso e espera-se que a intervenção precoce nesta patologia venha a mudar o cenário atual em que Portugal é o país da Europa com mais doentes em diálise na Europa e o 8º no Mundo.

Neste dia 14 de março de 2024, Dia Mundial do Rim, apelamos a que todos os doentes dos grupos de risco tenham acesso ao seu Médico de Família para fazer o seu rastreio para poder fazer um diagnóstico atempado e começar precocemente as terapêuticas modificadoras do risco de progressão da doença renal e da doença cardiovascular.

Procure o seu médico, olhe pelos seus rins!

Um artigo de opinião de Ana Farinha, médica nefrologista.