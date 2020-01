Em comunicado enviado à agência Lusa, a ARSC refere que o início das obras, "que ocorrerá após visto do Tribunal de Contas, terá lugar no início do segundo trimestre de 2020, prevendo-se a sua conclusão dentro de ano e meio".

As obras do novo Centro de Saúde Fernão de Magalhães deveriam ter começado em 2018 e estar concluídas em 2020.

As propostas apresentadas no anterior concurso "ultrapassaram o valor base da obra, pelo que o concurso ficou deserto".

O atual Centro de Saúde serve cerca de 30 mil pessoas e funciona há anos num espaço "sem o mínimo de condições para o desempenho das suas funções e para o conforto dos utentes".