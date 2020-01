Segundo a agência das Nações Unidas, este é o pior surto de sarampo no mundo e, desde o seu início, em janeiro de 2019, são contabilizados 310.000 casos, com as crianças a constituírem o grupo mais afetado.

A epidemia levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades de saúde da RDCongo a conduzirem uma operação de vacinação no território congolês, tendo sido administradas doses contra o sarampo a 18 milhões de crianças com menos de cinco anos.

Apesar dos esforços, a contenção da epidemia tem sido difícil, uma vez que a taxa de imunização continua baixa em várias regiões.

A OMS num comunicado hoje emitido referiu que “25% dos casos de sarampo registados correspondem a crianças com mais de cinco anos de idade, que são os mais vulneráveis”.

Dessa forma, a agência da Organização das Nações Unidas apela à comunidade internacional para um apoio financeiro adicional.

“Estamos a fazer o máximo possível para ter esta epidemia sob controlo, mas para sermos bem-sucedidos precisamos que nenhuma criança enfrente o risco desnecessário de morrer por uma doença que é facilmente evitável com uma vacina”, apontou o diretor regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, citado na nota.