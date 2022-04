Ao Healthnews, Sandra Dias fez referência à importância deste evento no tratamento e prevenção da DII e destacou os momentos altos desta edição. Além disso, revelou, ainda, os próximos eventos dedicados às DII.

Healthnews (HN) A Reunião Anual foi ao encontro do esperado?

Sandra Dias (SD) – A Reunião Anual do GEDII realizada em Cascais voltou a superar as expectativas. Uma reunião que normalmente se realiza a cada ano em janeiro, sofreu algumas alterações devido à pandemia. Em 2021, o grupo não quis deixar de realizar a reunião, mas também não desejava um evento totalmente virtual; esta reunião é o encontro por excelência dos gastrenterologistas dedicados a estas patologias; a troca de ideias vai muito para além das sessões científicas. Decidiu-se então adiar e arriscar um evento presencial em setembro 2021. Foi uma reunião híbrida na altura. Passados 6 meses, voltamos a realizar a reunião, que foi um desafio, quer em termos de conteúdos científicos, quer em termos de convidados. A Comissão Científica elaborou um programa de excelência e conseguimos a presença de 15 convidados de renome internacional. Foi um sucesso na minha perspetiva. Uma reunião muito participada e de alto nível científico.

HN – Qual o balanço que faz?

(SD) – Um balanço positivo. A reunião contou com aproximadamente 350 inscritos. No primeiro dia realizou-se o workshop da ECCO, contou com 150 participantes e foram sessões dinamizadas por convidados nacionais e internacionais, muito profícua a todos os que participaram. Terminámos com um simpósio da indústria, também ele muito interativo. Nos dias seguintes, a plenária, com 220 cadeiras, esteve muitíssimo cheia. As pessoas participaram nas sessões. Por exemplo, no último dia, após muitas horas de reunião e algum cansaço, tivemos uma audiência muito elevada, acima do expectável para o fim do evento.

HN – Que momentos altos destaca desta edição?

(SD) – O workshop ECCO no primeiro dia terá sido um momento educativo e formativo importante. As palestras da Presidente da IOIBD, Iris Dotan, não deixaram ninguém indiferente, os patologistas, mas também os infeciologistas e os pediatras a discutirem com os gastrenterologistas; a multidisciplinaridade que se pretende no tratamento destas doenças.

HN – Qual a importância que este evento assume no tratamento/ prevenção da DII?

(SD) – A Reunião Anual do GEDII tem como objetivo atualizar os temas no tratamento das DII’s. Aquando da elaboração do programa, tenta-se ser inovador e acomodar todas as temáticas de relevo do momento nesta área. Uma oportunidade de troca e partilha desta comunidade dedicada às DII’s. Temos sempre a expectativa de uniformizar os cuidados médicos nesta área a nível nacional e aplicando a evidência científica mais atual da área.

HN – Antecipando o futuro, qual o próximo evento relacionado com as DII?

(SD) – A nível nacional, arriscaria dizer que o próximo evento relacionado com as DII’s que deverão guardar é a nossa próxima Reunião Anual que se realizará de 19 a 21 de abril 2023 no Porto. Em outubro próximo, a UEG irá reunir vários temas dedicados à gastrenterologia e, apesar de não ser exclusivamente um evento de DII’s, tem também uma forte presença do tema no que se propõem explorar. Seguir-se-á o congresso europeu de DII’s – ECCO congresso, de 1 a 4 de março de 2023 onde as novidades da área são normalmente apresentadas.

MG/HN