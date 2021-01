O Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido por Hospital Amadora-Sintra, está com problemas no fornecimento de oxigénio. Segundo a assessoria do Hospital Amadora-Sintra, estão a ocorrer "transferências de doentes ventilados não invasivos, ou seja, doentes que não estão entubados, que tem uma máscara de oxigénio, que recebem o oxigénio através de botijas, 20 destes vão para o hospital de Santa Maria" em Lisboa.

Outros seis doentes não ventilados vão ser transportados para o hospital de campanha instalado na cidade universitária na capital. Pelo menos cinco doentes estáveis vão ser transferidos para o hospital de retaguarda das Forças Armadas, também em Lisboa.

De acordo fonte hospitalar, o problema no fornecimento de oxigénio reside numa sobrecarga nas tubagens que fornecem oxigenoterapia aos doentes. No entanto, Diana Ralha, assessora do Hospital Amaradora-Sintra, adiantou à agência de notícias Lusa que "não houve colapso na rede de oxigénio do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra)".

"Houve uma flutuação do débito de oxigénio", referiu. "Os nossos[dois] tanques têm imenso oxigénio. Não está em causa e nunca esteve em causa a vida dos doentes, porque assim que foram reportadas as flutuações no débito do oxigénio, estes doentes iniciarem ventilação através de botijas, de cilindros de oxigénio que nós temos muitos, estamos muito bem fornecidos", sublinhou a assessora.

O hospital Amadora-Sintra tinha esta terça-feira 363 doentes internados com COVID-19, sendo que nos últimos dias houve um reforço de mais 90 camas para responder à procura de doentes com a infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Este hospital é um dos que está sob maior pressão por causa da pandemia e já tinha transferido doentes para o Algarve na última semana.

Situação expectável, diz bastonária

Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, afirmou à TVI que esta situação já era expectável. "Na semana passada, a Ordem alertou que havia dificuldades no fornecimento de oxigénio e que, devido aos doentes internados que temos em excesso, há uma grande pressão sobre o consumo de oxigénio, sobretudo naqueles que estão a fazer oxigénio de alto débito", explicou.

"Temos muita gente que, por não ter lugar em cuidados intensivos, estão com a chamada ventilação não invasiva e, portanto, são consumidores de muito oxigénio. Tivemos acesso a e-mails de empresas fornecedoras de garrafas de oxigénio, independentemente do sistema de oxigénio dos hospitais, que diziam já não ter capacidade para satisfazer todas as encomendas dos hospitais de Lisboa", acrescentou. "Sim, os doentes correm risco de vida", frisou Ana Rita Cavaco.

Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, revelou em declarações à TVI que o diretor do hospital o contactou de imediato. "Há 31 doentes que têm de sair para que essa capacidade seja reposta e é isso que está agora em cima da mesa. Os doentes serão transferidos em segurança para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Militar. Neste momento, mais do que apurar responsabilidades sobre o que aconteceu, o importante é resolver este problema em segurança", disse o autarca.

Rede de oxigénio nova

No passado dia 21 de janeiro, o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) informou que instalou uma nova rede de oxigénio na Torre da Amadora para reforçar a já existente, face ao elevado consumo devido à pandemia de COVID-19.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, o hospital adianta que reforçou a rede de gases medicinais que serve esta unidade, designadamente as áreas das enfermarias, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos, entre outras.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

