“Foram negativos. Aguardamos agora os resultados para o caso de São Vicente”, apontou Artur Correia, depois de receber, ao final da tarde, os primeiros dois resultados das amostras enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Pública Doutor Ricardo Jorge, em Lisboa.

As duas turistas portuguesas, de 32 e 26 anos, chegaram à Praia, provenientes do Porto, no domingo, e estavam desde quarta-feira em isolamento no Hospital Agostinho Neto.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As autoridades cabo-verdianas aguardam agora o resultado, a partir de Lisboa, das análises ao terceiro caso suspeito anunciado no balanço de hoje.

Trata-se de um cidadão cabo-verdiano de 49 anos, que chegou à ilha de São Vicente proveniente de Roma, Itália, e que está em isolamento no Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, desde quarta-feira.

Questionado pela Lusa, o Diretor Nacional de Saúde Pública não esclareceu se, além deste caso, há registo de novos, depois dos dados apresentados hoje de manhã.