O Relatório Europeu Sobre Drogas 2023: Tendências e Evoluções, com base em informações fornecidas pelos pontos focais de 29 países – 27 da União Europeia, Turquia e Noruega -, apresenta a mais recente panorâmica sobre a situação da droga na Europa, explorando as tendências a longo prazo e as ameaças emergentes.

A análise dos técnicos do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA, na sigla em inglês), sediado em Lisboa, abrange o consumo e a oferta de substâncias ilícitas, bem como os danos relacionados com a droga e as respostas aos mesmos.

Pela primeira vez o relatório é apresentado num novo formato digital e modular, que oferece “formas inovadoras de acesso e interação com os conteúdos”, tendo sido concebido para ser utilizado em vários dispositivos (computadores, telemóveis, tablets) e está disponível em 25 línguas da UE.

É composto por mais de 100 gráficos interativos para complementar a análise, enquanto painéis interativos permitem aos utilizadores visualizar dados e tendências a nível europeu e nacional.

A conferência de imprensa de apresentação do relatório deste ano, com dados de 2021 e 2022, realiza-se no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e estarão presentes o diretor do EMCDDA, Aléxis Goosdeel, e a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson.