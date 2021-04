O Reino Unido registou ontem 3.402 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e 52 mortes por covid-19, segundo o portal oficial do Governo britânico com dados diários da pandemia.

Face ao balanço de quinta-feira, há mais uma morte diária contabilizada, mas menos 1.077 infeções. Desde o início da pandemia da covid-19, o Reino Unido totaliza 126.816 mortes entre 4.353.668 casos de infeção confirmados. Até quinta-feira 31,3 milhões de pessoas tinham sido vacinadas contra a covid-19, das quais 4,9 milhões completaram a vacinação, isto é, tiveram a segunda dose que é administrada no país com um intervalo de três semanas a três meses. No início desta semana, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que abril seria "o mês da segunda dose" porque, devido à redução das reservas, está a ser dada prioridade às segundas doses, atrasando o alargamento a outros grupos etários. Mais de 60% da população adulta já está imunizada, tendo o Governo fixado como meta que a primeira dose seja dada a todas as pessoas com mais de 50 anos até meados de abril e a todos os adultos até ao final de julho. As autoridades britânicas acreditam que o impacto da vacinação já está a ser sentido na redução da mortalidade e taxa de infeções. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, de acordo com um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP. A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.