Segundo o diretor-geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, os quatro novos casos estão todos relacionados com um outro doente já confirmado em Brighton na semana pasada e que tinha viajado para Singapura.

Um anúncio divulgado hoje pelo Departamento de Saúde britânico descreveu o novo coronavírus como uma “ameaça séria e iminente” à saúde pública, posição que um porta-voz explicou como sendo uma medida de segurança.

“Estamos a fortalecer as nossas regras para que possamos manter as pessoas em isolamento, para sua própria segurança, quando os profissionais de saúde pública considerarem que pode haver risco de o vírus se espalhar”, afirmou.

“Esta medida tornará mais fácil aos profissionais de saúde ajudar a manter as pessoas seguras em todo o país”, acrescentou.

A necessidade de reforçar o poder do pessoal médico partiu, segundo o correspondente político da BBC, Iain Watson, de um caso particular: um passageiro do primeiro voo que partiu de Wuhan, cidade chinesa considerada o epicentro do vírus, para o Reino Unido, e que ameaça atualmente fugir da quarentena a que está sujeito no hospital Wirral.

“Atualmente, os regulamentos não são suficientemente fortes para o impedir de sair antes de acabar o período de 14 dias de quarentena, por isso [o Governo] anunciou novas regras para tentar obrigá-lo a manter-se fechado”, explicou no programa “Today” da Rádio 4 da BBC.

Cerca de 200 britânicos e estrangeiros chegaram no domingo ao Reino Unido, num voo fretado pelo ministério dos Negócios Estrangeiros inglês para retirar cidadãos europeus de Wuhan, tendo todos sido levados para quarentena.