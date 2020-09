A região de mais de 6,5 milhões de habitantes tem, desde o início da epidemia, mais de um quarto dos infetados e das mortes com a doença.

Nos últimos sete dias, Madrid foi responsável por 73 das 191 mortes e 30% dos casos detetados.

Região densamente povoada e o principal “hub” de transportes do país, Madrid é uma “zona de alto risco”, disse na segunda-feira Fernando Simon, o epidemiologista chefe do Ministério da Saúde.

As comunidades autónomas espanholas são competentes em matéria de saúde o que faz com que as medidas contra a COVID-19 sejam diferentes entre elas.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 863 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.829 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.514 mortos, mais de 340 mil casos), seguindo-se Itália (35.507 mortos, mais de 272 mil casos), França (30.706 mortos, mais de 300 mil casos) e Espanha (29.234 mortos, quase 488 mil casos).