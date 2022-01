O frio pode acabar por ser uma ameaça à saúde. Os efeitos podem sentir-se através do estado de saúde como também através de lesões cutâneas causadas pelas descidas das temperaturas.

O Frio gera um fenómeno de vasoconstrição (contração dos vasos sanguíneos) para controlo térmico interno e reduz a produção de sebo cutâneo, o que provoca uma tendência para a secura cutânea e um défice de aporte de elementos regeneradores (nutrientes e oxigénio) das agressões cutâneas por via sanguínea. Além disso, os banhos a temperaturas elevadas, a exposição a ambientes aquecidos (aquecimento central, ar condicionado, lareira) e a utilização de roupas de lã potenciam a desidratação.

As baixas temperaturas não afectam a pele de igual forma. A face é uma das principais zonas a sofrer a ação direta do frio, por estar mais exposta. Verifica-se uma secura da pele (xerose) que fica mais fina e perde hidratação, luminosidade e vitalidade. Especialmente sensíveis são também os lábios, visto não terem glândulas sebáceas. O frio provoca, em lábios não cuidados, uma sensação de secura que pode levar a fissuras. Em casos mais graves, zonas como as mãos podem apresentar secura extrema, vermelhidão e descamação, perda de elasticidade e aparecimento de gretas e fissuras.

É fundamental que, no tempo mais frio, opte por uma proteção térmica acrescida, através do uso de luvas, cachecol, meias e roupas mais quentes. O processo de hidratação deve começar primeiro de dentro para fora, para cumprir as quantidades adequadas de água ou outros líquidos.

Para além disso, os cremes hidratantes são fundamentais para esta ou outra estação do ano que sejam adaptados à localização anatómica a proteger, porém nunca esquecer das zonas como os pés, mãos e lábios. A maior ingestão de líquidos, a proteção com agasalhos e a eventual utilização de medicamentos vasodilatadores (no tratamento das frieiras/perniose, por exemplo) são os gestos mais comuns na prevenção ou no tratamento das lesões causadas pelo frio.

Não se esqueça destes conselhos fundamentais para esta estação: