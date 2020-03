O presidente da empresa, Jan Swartz, que já viu dois dos seus cruzeiros afetados pelo surto do novo coronavírus, anunciou que vai parar a frota de 18 navios até 10 de maio.

“Com esta ação de interromper voluntariamente as operações dos nossos navios, a intenção é dar aos nossos leais clientes, equipas e acionistas a confiança no nosso compromisso com a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os que viajam connosco, negociam connosco e dos países e comunidades que visitamos”, esclareceu Swartz.

Os cruzeiros em curso e programados para terminar nos próximos cinco dias vão concluir as suas viagens normalmente.

Já aqueles com mais dias pela frente, serão encurtados e os passageiros vão desembarcar num local “conveniente”, explicou a empresa.

Para os clientes que compraram uma viagem durante as datas afetadas pela suspensão da operação, a Princess Cruises propõe que utilizem esse dinheiro em outro cruzeiro futuro à sua escolha, ou, então, podem solicitar o reembolso do valor, através do seu ‘site’, de acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais da empresa.