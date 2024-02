O inquérito - cujas conclusões são divulgadas na edição de março da revista Deco Proteste, que integra a organização europeia - obteve 8.000 respostas em Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Hungria, Itália, Países Baixos e Suécia.

Em Portugal, as respostas revelam que 72% dos portugueses consideram não estarem informados, ou estarem mal informados, sobre a legislação existente sobre o bem-estar animal e que 61% pensam que seria muito importante haver novas leis para garantir o bem-estar dos animais de criação.

Para 55% dos nacionais inquiridos, o bem-estar animal é considerado muito importante e é na compra de ovos que esta preocupação tem uma grande influência (33%), seguindo-se as do leite e derivados (30%) e da carne de aves fresca (27%).

Cerca de 60% dos portugueses afirmaram já ter reparado em alegações sobre o bem-estar animal nos rótulos dos alimentos, mas apenas 17% afirmam ter confiança nelas, enquanto 22% dizem mesmo não confiar ou confiar pouco na informação contida.

Comparando com os outros sete países analisados no estudo, Portugal liderou no consumo de carne e peixe, com 50% dos inquiridos a afirmarem comer carne ou peixe todos os dias, 12% acima dos restantes países.

Na carne, a de aves é a preferida dos portugueses, afirmando 35% que a comem três a sete dias por semana, seguida pelo peixe fresco (14%).

O grupo internacional Euroconsumers, que reúne organizações de defesa dos consumidores de Portugal, Espanha, Itália, Bélgica e Brasil, realizou este estudo em parceria com o Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e com o International Consumer Research & Testing (ICRT).